日本復古咖啡廳「星乃珈琲店」台灣人最愛吃這幾樣！

來自日本羅多倫咖啡集團，在日本超過300家店鋪，常赴日旅行者絕對不陌生的「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」，在2019年9月首度插旗台灣，在新光三越台北南西一館開設台灣首店，現在台灣二號店前進信義商圈、進駐新光三越信義新天地A8。星乃珈琲店不同於一般咖啡店以咖啡、甜點為主，同時也有多種正餐選擇，因此，在台灣來客男女比例為4比6，假日也有許多家庭客造訪，甚至台灣平均消費客單價也較日本來得稍高。還沒體驗過星乃珈琲店？不妨參考星乃珈琲店最受客人歡迎的明星品項。

星乃珈琲店在台灣除了復古懷舊的店型承襲日本外，食物也力求日本原汁原味，除了水、牛奶無法與日本同步外，其他原料皆來自日本，咖啡豆每月自日本空運來台，人氣第一的「窯烤舒芙蕾熱蛋糕」原料也是日本獨家配方，來自日本九州熊本珍珠麵粉，丹麥純天然奶油與法國鮮奶油調製而成，手工現點現做。

星乃珈琲店在台灣最受歡迎人氣榜，包括甜食、熟食、飲品如下：

人氣甜食前三大

1.栗子舒芙蕾熱蛋糕

2.原味窯烤舒芙蕾熱蛋糕

3.通常為季節限定商品，像是惡魔巧克力舒芙蕾熱蛋糕，信義A8店率先推出的季節新品宇治抹茶舒芙蕾熱蛋糕也預估會上榜。

人氣鹹食前三大

1.舒芙蕾歐姆蛋焗飯

2.奶油茄汁歐姆義大利麵

3.星乃義大利麵與季節時蔬歐姆牛肉咖哩並列

人氣飲品前三大

1.星乃精選咖啡

2.抹茶拿鐵