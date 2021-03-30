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少了唇膏就沒完妝 莉莉蘿絲愛上香奈兒COCO星綻唇膏
女人妝容中，最重要的一步就是畫上唇膏，才能展現女人與眾不同、多變的氣質，成為香奈兒（CHANEL）全新COCO星綻唇膏形象代言人的女星莉莉蘿絲‧戴普（Lily-Rose Depp），深愛唇膏為自己帶來的無限想像，也公布自己最愛的COCO星綻唇膏色號：#112機會、#140生命，並親自探訪品牌的龐坦彩妝實驗室，親自調色製做出屬於自己的#140生命COCO星綻唇膏。
莉莉蘿絲從15歲起就與香奈兒合作，生命中也因為香奈兒而有所不同，雙方一起創造許多回憶，親自探訪製作出COCO星綻唇膏的實驗室，她親眼見到各種調出顏色的顏料、珠母貝，也才發現COCO星綻唇膏，能將保濕與持色融為一體，擦上唇膏後能完美不掉色，仰賴實驗室中超過140次的實驗，才得以創作，
21歲的莉莉蘿絲提到保養，認為「防曬非常重要」，每天也要使用基礎保養品，至於美妝品的部分，香水、唇筆、唇膏、眼線和遮瑕膏都是必備關鍵，搭需要搭配梳子。她認為化妝可以靈活多變，把唇膏當成腮紅、頰彩也能當成眼影來使用。
香奈兒全新推出的COCO星綻唇膏，兼具保濕與持色，一擦上讓唇彩綻放光澤，簡單的銀色瓶身，降低唇膏旋轉速度，上色零失誤。為開發COCO星綻唇膏，香奈兒早在2016年，由日本實驗室挑戰將彩度、持色與光澤融合到單一配方，再與巴黎實驗室合作3年後，才打造出「水感油性質地」的唇膏。
與其他唇膏不同，COCO星綻唇膏能鎖住色彩，展現閃亮的豐潤效果，以天然薄膜形成劑讓持色效果達8小時，並添加高光澤植物精華油增加亮度，目前全系列推出20色。莉莉蘿絲最愛的#140生命則是帶點鐵鏽色的經典紅，其他推薦色包括#118璀璨，有著浪漫粉紫搭配玫瑰木、#134陽光為磚紅調橘色、夏日必備#126季節的亮粉色，擦上就能吸睛。
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