少了唇膏就沒完妝 莉莉蘿絲愛上香奈兒COCO星綻唇膏

女人妝容中，最重要的一步就是畫上唇膏，才能展現女人與眾不同、多變的氣質，成為香奈兒（CHANEL）全新COCO星綻唇膏形象代言人的女星莉莉蘿絲‧戴普（Lily-Rose Depp），深愛唇膏為自己帶來的無限想像，也公布自己最愛的COCO星綻唇膏色號：#112機會、#140生命，並親自探訪品牌的龐坦彩妝實驗室，親自調色製做出屬於自己的#140生命COCO星綻唇膏。

莉莉蘿絲從15歲起就與香奈兒合作，生命中也因為香奈兒而有所不同，雙方一起創造許多回憶，親自探訪製作出COCO星綻唇膏的實驗室，她親眼見到各種調出顏色的顏料、珠母貝，也才發現COCO星綻唇膏，能將保濕與持色融為一體，擦上唇膏後能完美不掉色，仰賴實驗室中超過140次的實驗，才得以創作，

21歲的莉莉蘿絲提到保養，認為「防曬非常重要」，每天也要使用基礎保養品，至於美妝品的部分，香水、唇筆、唇膏、眼線和遮瑕膏都是必備關鍵，搭需要搭配梳子。她認為化妝可以靈活多變，把唇膏當成腮紅、頰彩也能當成眼影來使用。

香奈兒全新推出的COCO星綻唇膏，兼具保濕與持色，一擦上讓唇彩綻放光澤，簡單的銀色瓶身，降低唇膏旋轉速度，上色零失誤。為開發COCO星綻唇膏，香奈兒早在2016年，由日本實驗室挑戰將彩度、持色與光澤融合到單一配方，再與巴黎實驗室合作3年後，才打造出「水感油性質地」的唇膏。