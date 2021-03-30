快訊

傳美國將發布對台交往指南 大陸外交部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少了唇膏就沒完妝 莉莉蘿絲愛上香奈兒COCO星綻唇膏

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
莉莉蘿絲‧戴普為香奈兒COCO星綻唇膏形象代言人。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲‧戴普為香奈兒COCO星綻唇膏形象代言人。圖／香奈兒提供

女人妝容中，最重要的一步就是畫上唇膏，才能展現女人與眾不同、多變的氣質，成為香奈兒（CHANEL）全新COCO星綻唇膏形象代言人的女星莉莉蘿絲‧戴普（Lily-Rose Depp），深愛唇膏為自己帶來的無限想像，也公布自己最愛的COCO星綻唇膏色號：#112機會、#140生命，並親自探訪品牌的龐坦彩妝實驗室，親自調色製做出屬於自己的#140生命COCO星綻唇膏。

莉莉蘿絲從15歲起就與香奈兒合作，生命中也因為香奈兒而有所不同，雙方一起創造許多回憶，親自探訪製作出COCO星綻唇膏的實驗室，她親眼見到各種調出顏色的顏料、珠母貝，也才發現COCO星綻唇膏，能將保濕與持色融為一體，擦上唇膏後能完美不掉色，仰賴實驗室中超過140次的實驗，才得以創作，

21歲的莉莉蘿絲提到保養，認為「防曬非常重要」，每天也要使用基礎保養品，至於美妝品的部分，香水、唇筆、唇膏、眼線和遮瑕膏都是必備關鍵，搭需要搭配梳子。她認為化妝可以靈活多變，把唇膏當成腮紅、頰彩也能當成眼影來使用。

香奈兒全新推出的COCO星綻唇膏，兼具保濕與持色，一擦上讓唇彩綻放光澤，簡單的銀色瓶身，降低唇膏旋轉速度，上色零失誤。為開發COCO星綻唇膏，香奈兒早在2016年，由日本實驗室挑戰將彩度、持色與光澤融合到單一配方，再與巴黎實驗室合作3年後，才打造出「水感油性質地」的唇膏。

與其他唇膏不同，COCO星綻唇膏能鎖住色彩，展現閃亮的豐潤效果，以天然薄膜形成劑讓持色效果達8小時，並添加高光澤植物精華油增加亮度，目前全系列推出20色。莉莉蘿絲最愛的#140生命則是帶點鐵鏽色的經典紅，其他推薦色包括#118璀璨，有著浪漫粉紫搭配玫瑰木、#134陽光為磚紅調橘色、夏日必備#126季節的亮粉色，擦上就能吸睛。

香奈兒COCO星綻唇膏#126季節／1,350元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO星綻唇膏#126季節／1,350元。圖／香奈兒提供
香奈兒全新COCO星綻唇膏，共有20色，保濕又能持色。圖／香奈兒提供
香奈兒全新COCO星綻唇膏，共有20色，保濕又能持色。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO星綻唇膏#118璀璨（左起）#140生命、#144驚喜／1,350元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO星綻唇膏#118璀璨（左起）#140生命、#144驚喜／1,350元。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲‧戴普為香奈兒COCO星綻唇膏形象代言人。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲‧戴普為香奈兒COCO星綻唇膏形象代言人。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO星綻唇膏#112機會／1,350元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO星綻唇膏#112機會／1,350元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO星綻唇膏#140生命／1,350元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO星綻唇膏#140生命／1,350元。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲‧戴普嘗試製作出最愛的香奈兒COCO星綻唇膏#140生命。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲‧戴普嘗試製作出最愛的香奈兒COCO星綻唇膏#140生命。圖／香奈兒提供
香奈兒全新COCO星綻唇膏，共有20色，保濕又能持色。圖／香奈兒提供
香奈兒全新COCO星綻唇膏，共有20色，保濕又能持色。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲‧戴普探訪香奈兒龐坦彩妝實驗室。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲‧戴普探訪香奈兒龐坦彩妝實驗室。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO星綻唇膏#118璀璨／1,350元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO星綻唇膏#118璀璨／1,350元。圖／香奈兒提供

香奈兒 唇彩

延伸閱讀

「有些邂逅，將永遠與你形影不離」也想命中註定香奈兒

影／55.55克拉巨鑽項鍊 就為香奈兒N°5傳奇香水誕生

愛馬仕彩妝「草莓」上身！腮紅、潤色唇膏套上粉紅外衣，超萌設計完勝韓系美妝

全台都買得到了！CoCo「星空葡萄」夢幻登場，加推草莓手搖＋奶蓋好欠喝

相關新聞

台鐵最美區間車發紀念套票 4/1發售、每套百元

為了慶祝4月1日「EMU900型空調通勤電聯車首航」，台鐵局表示，將推出精美紀念套票(內含上、下午名片式月臺票各1張)，...

備戰東京奧運！ASICS推出旗艦級跑鞋 助選手提升佳績

延宕一年的東京奧運在日前拍板定案將於今年7月23日登場，而亞瑟士ASICS亦順應賽事，搶先推出品牌第一款全腳掌碳纖維板跑...

台中「萬客什鍋」登台北！營業至清晨4點、滿額送肉盤

在台中已經經營27年，以台式特色口味火鍋聞名的「萬客什鍋」，將於4月1日正式北上，開設首間台北分店。店內同樣也會供應燒酒...

時裝迷引頸期盼！全球首間tac:tac、ZUCCa複合店落腳台灣

在90年代就發跡的ZUCCa相信許多日系時裝迷不會陌生的品牌，今年由代理三宅一生（Issey Miyake）多年君梵正式...

日本復古咖啡廳「星乃珈琲店」台灣人最愛吃這幾樣！

來自日本羅多倫咖啡集團，在日本超過300家店鋪，常赴日旅行者絕對不陌生的「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」，在2...

OKmart會員清明連假現煮咖啡買2送2 經典可可第2杯7折

4天清明連假與兒童節即將到來，根據OKmart門市數據顯示，連假湧現的人潮與消費比例增加，在現煮咖啡、糖餅等商品的業績成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。