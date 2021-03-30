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星乃珈琲信義區店型亮相 開幕首6日點飲品送招牌舒芙蕾

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」台灣二號店進駐新光三越台北信義新天地A8二樓。記者江佩君／攝影
「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」台灣二號店進駐新光三越台北信義新天地A8二樓。記者江佩君／攝影

來自日本羅多倫咖啡集團旗下、在日本掀起窯烤舒芙蕾熱蛋糕的「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」，在2019年9月台灣一號店在新光三越台北南西一館開幕後，終於現在等到台灣二號店插旗信義商圈、進駐新光三越信義新天地A8，復古且低調奢華的店型承襲日本星乃，3/31正式開幕，3/31至4/5推出點飲品送限量窯烤舒芙蕾熱蛋糕，星乃珈琲A8店也率先開賣季節新品「宇治抹茶舒芙蕾熱蛋糕」。

星乃珈琲店在日本超過300家店舖，在台灣營運、展店策略目前採羅多倫直營模式，為了控制展店品質，展店不求快，因此，繼2019年9月推出台灣首店後，在今年才終於等到二號店進駐信義商圈。星乃珈琲A8店位於人來人往的二樓空橋，共有57席座位，且針對空橋位置，也是星乃珈琲海內外商場店型首度出現戶外區座位。

沈穩的深色系古典皮沙發、復古店裝搭配華麗水晶吊燈，家具與餐具皆從日本空運來台，此外，第一人氣招牌窯烤舒芙蕾熱蛋糕，原料皆來自日本獨家配方，手工現點現做。

星乃珈琲特別為信義A8店開幕打造的「宇治抹茶舒芙蕾熱蛋糕」，使用宇治抹茶製成的熱蛋糕，搭配日本百年老店井村屋的蜜紅豆、手工白玉、抹茶冰淇淋，甜蜜的蜜紅豆與鬆軟的宇治抹茶舒芙蕾滋味平衡的恰到好處，不能出國，就用這道療癒甜品感受日本滋味。

慶祝信義A8店開幕，星乃珈琲店3/31～4/5首六日推出前20組來店者，點飲品送招牌「窯烤舒芙蕾熱蛋糕（S）」一份，4/6～4/15來店消費單筆滿888元（不含服務費）送信義店獨家限量星乃logo帆布小包。

星乃珈琲店信義A8店首發，宇治抹茶芙蕾熱蛋糕雙層290元。圖／新光三越提供
星乃珈琲店信義A8店首發，宇治抹茶芙蕾熱蛋糕雙層290元。圖／新光三越提供
星乃珈琲店信義A8店，家具與餐具皆從日本空運來台。記者江佩君／攝影
星乃珈琲店信義A8店，家具與餐具皆從日本空運來台。記者江佩君／攝影
星乃珈琲店菜單內容包含咖啡、甜食與正餐，選擇多元。記者江佩君／攝影
星乃珈琲店菜單內容包含咖啡、甜食與正餐，選擇多元。記者江佩君／攝影
星乃珈琲店信義A8店是星乃珈琲海內外商場店型首度出現戶外區座位。記者江佩君／攝影
星乃珈琲店信義A8店是星乃珈琲海內外商場店型首度出現戶外區座位。記者江佩君／攝影
星乃珈琲店信義A8店傳承日本星乃復古沈穩的店型。記者江佩君／攝影
星乃珈琲店信義A8店傳承日本星乃復古沈穩的店型。記者江佩君／攝影

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