星乃珈琲信義區店型亮相 開幕首6日點飲品送招牌舒芙蕾

來自日本羅多倫咖啡集團旗下、在日本掀起窯烤舒芙蕾熱蛋糕的「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」，在2019年9月台灣一號店在新光三越台北南西一館開幕後，終於現在等到台灣二號店插旗信義商圈、進駐新光三越信義新天地A8，復古且低調奢華的店型承襲日本星乃，3/31正式開幕，3/31至4/5推出點飲品送限量窯烤舒芙蕾熱蛋糕，星乃珈琲A8店也率先開賣季節新品「宇治抹茶舒芙蕾熱蛋糕」。

星乃珈琲店在日本超過300家店舖，在台灣營運、展店策略目前採羅多倫直營模式，為了控制展店品質，展店不求快，因此，繼2019年9月推出台灣首店後，在今年才終於等到二號店進駐信義商圈。星乃珈琲A8店位於人來人往的二樓空橋，共有57席座位，且針對空橋位置，也是星乃珈琲海內外商場店型首度出現戶外區座位。

沈穩的深色系古典皮沙發、復古店裝搭配華麗水晶吊燈，家具與餐具皆從日本空運來台，此外，第一人氣招牌窯烤舒芙蕾熱蛋糕，原料皆來自日本獨家配方，手工現點現做。

星乃珈琲特別為信義A8店開幕打造的「宇治抹茶舒芙蕾熱蛋糕」，使用宇治抹茶製成的熱蛋糕，搭配日本百年老店井村屋的蜜紅豆、手工白玉、抹茶冰淇淋，甜蜜的蜜紅豆與鬆軟的宇治抹茶舒芙蕾滋味平衡的恰到好處，不能出國，就用這道療癒甜品感受日本滋味。