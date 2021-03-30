這可能是最容易入手的Nigo作品！JINS聯手打造新墨鏡品牌

以平價、快速服務為號招的日本連鎖眼鏡品牌JINS與日本潮流大神Nigo合作，由其負責監修，打造全新的JINS&SUN墨鏡品牌。全系列包含33種框型76款設計，均價落在2,000元左右，沒有限量，堪稱是最容易入手的Nigo產品。

一手創辦殿堂級潮牌A Bathing Ape的Nigo在賣掉品牌之後，又另外再成立Human Made潮牌，仍深深的影響了全世界的潮流迷，包含一線精品的Louis Vuitton都曾與Nigo合作限定系列。而JINS看重Nigo對於時尚的獨特觀點，在創立JINS&SUN墨鏡品牌時，就邀請了他負責設計指導。以「EVERYDAY EYE WEAR」為概念，無論甚麼人配戴、哪種場合，都可融入生活型態中。一口氣推出共五大系列，總計33種框型、76款商品，從自然貼合各種臉型的標準款，與強調配戴者個性的設計，以及戶外活動所需求的運動款式等，一應俱全。

JINS看重Nigo對於時尚的獨特觀點，在創立JINS&SUN墨鏡品牌時，就邀請了他負責設計指導。圖／JINS提供

其中的LAUNCH系列，就是向過去Nigo曾設計過的墨鏡產品致敬，從中解析Vintage的意義，也是JINS&SUN最具代表性的款式。而為了想透過喜歡的物品、喜歡的色彩表現自我風格的人所設計的POP系列。有著懷舊卻又新潮的新鮮色彩搭配，透過活潑用色，刺激配戴者的玩心。全系列都會提供由DUPON公司的泰維克材料製成的眼鏡袋，兼具強韌度及防潑水效果，以及同材質的拭鏡布，最能看到從Human Made延伸而來的創意。

JINS&SUN LAUNCH系列墨鏡2,480元。圖／JINS提供

由DUPON公司的泰維克材料製成的眼鏡袋，兼具強韌度及防潑水效果。圖／JINS提供

JINS&SUN MODERN系列墨鏡1,980元起。圖／JINS提供

JINS&SUN POP系列墨鏡1,480元起。圖／JINS提供