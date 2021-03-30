前樂沐首席甜點主廚平塚牧人聯手吧沐 讓甜點遇上調酒

日前甫發行食譜書「akeruE：平塚牧人的72道甜點工藝」的前樂沐首席甜點主廚平塚牧人（Makito Hiratsuka）再度出擊，這一次他將與吧沐（Bar Mood）創辦人吳盈憲（Nick Wu）聯手，於4月11日在台北吧沐以套餐形式，為賓客帶來一場實驗性的甜點與雞尾酒感官旅程，展演著令人心神嚮往的春天滋味。本次菜單將提供4道甜點，包含開胃點心、前甜點、主甜點、茶點，以及三杯雞尾酒，每人1880元+10%，僅有兩個場次，限量35席。

平塚牧人為樂沐法式餐廳前首席甜點主廚，他曾是分子料理傳奇餐廳elBulli的唯一亞洲廚師，並且為亞洲第一位於elBulli工作的甜點師。當西班牙El Celler de Can Roca餐廳拿到米其林三星的那一刻，他正是甜點鬼才Jordi Roca的得力左右手。

在平塚牧人的創作中，總是流露出令人驚艷的食材碰撞與風味層次；過貓、大根、酒釀、味噌、鹹蛋、牛肝蕈等，都曾在他的甜點裡出現，他以鹹酸苦甘甜與鮮味的建構風味的撞擊，安排如戲劇般的高潮迭起，徹底打破料理與甜點的界限。

平塚牧人總能敏銳而貼近的理解在地飲食文化，並將不同的文化特色以獨特的觀點詮釋轉譯，自成獨樹一格的創作。當多年前大家仍關注著在地食材的本身，他看到的則是在不同文化理運用食材的方式，比如「睡蓮」的豆花、冬瓜茶凍，「楊枝甘露」的芒果、燕窩，「雪解」中的薑汁撞奶，「月」的鹹蛋黃、蓮子，這些台式及中式元素都成為他的靈感來源，將原有的元素再度解讀、轉化，讓品嘗者從熟悉中找到新鮮，也發現趣味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康