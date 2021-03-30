紳裝風格再進化！域峰表Favre-Leuba計時碼表小改款

歷史最早可溯及18世紀、擁有200多年歷史的瑞士腕表品牌域峰表（Favre-Leuba），2021年喊出「相信自己（Trust Yourself）」為口號，並為旗下Sky Chief Chronograph計時腕表小改款，推出四款撞色表盤並搭配快拆式麂皮表帶，為經典的紳士文化帶來更多風格之選。

過往擅長登山、深潛等高強度運動功能腕表的域峰表（Favre-Leuba），2021年首個主打系列將眼光投向日常生活也實用的「計時碼表」。計時碼表可藉由機械裝置計算時間，短則數秒、長則可達30分鐘。新款Sky Chief Chronograph計時腕表清一色以黑色小表盤、搭配上酒紅、墨綠、銀色與天鵝絨黑四種顏色，在古典中帶來色彩變化，活潑但不失穩重。

43毫米的精鋼表殼使用了精準穩定的ETA Valjoux 7753自動上鍊機芯，因而具備時間、計時碼表與日期顯示功能。值得一提的是：卡其綠、根褐、橡木褐與沙棕色的四色麂皮表帶，正巧於粗獷與斯文、正式與休閒中找到平衡，表帶結構同時具快拆功能、無需額外替換工具。