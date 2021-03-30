聽新聞
test
0:00 / 0:00
紳裝風格再進化！域峰表Favre-Leuba計時碼表小改款
歷史最早可溯及18世紀、擁有200多年歷史的瑞士腕表品牌域峰表（Favre-Leuba），2021年喊出「相信自己（Trust Yourself）」為口號，並為旗下Sky Chief Chronograph計時腕表小改款，推出四款撞色表盤並搭配快拆式麂皮表帶，為經典的紳士文化帶來更多風格之選。
過往擅長登山、深潛等高強度運動功能腕表的域峰表（Favre-Leuba），2021年首個主打系列將眼光投向日常生活也實用的「計時碼表」。計時碼表可藉由機械裝置計算時間，短則數秒、長則可達30分鐘。新款Sky Chief Chronograph計時腕表清一色以黑色小表盤、搭配上酒紅、墨綠、銀色與天鵝絨黑四種顏色，在古典中帶來色彩變化，活潑但不失穩重。
43毫米的精鋼表殼使用了精準穩定的ETA Valjoux 7753自動上鍊機芯，因而具備時間、計時碼表與日期顯示功能。值得一提的是：卡其綠、根褐、橡木褐與沙棕色的四色麂皮表帶，正巧於粗獷與斯文、正式與休閒中找到平衡，表帶結構同時具快拆功能、無需額外替換工具。
郊外或城市、都會或運動、晚宴或日常？風格隨配戴者自行自由切換。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言