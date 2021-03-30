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跟最萌貓咪一起出門！貓小姐Ms.Cat醫療口罩繽紛登場

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
「貓小姐Ms.Cat」與明基健康生活合作推出聯名口罩。圖／聯合數位文創提供
「貓小姐Ms.Cat」與明基健康生活合作推出聯名口罩。圖／聯合數位文創提供

現在不用帶貓、也能跟貓一起可愛登場！聯合數位文創旗下圖文作家「貓小姐Ms.Cat」首次與明基健康生活聯名，一口氣推出四款不同風格、萌翻天的醫療口罩，滿足貓奴們每天想跟貓咪一起出門的願望。

此次推出的四款口罩，分別有黑貓與蝴蝶在花園嬉戲玩耍的「春天貓咪口罩」、眾貓咪們徜徉於大海的「漂浮貓咪口罩」、跟著貓咪一起學瑜珈的「伸展貓咪口罩」，以及深受貓奴喜愛的「蛋蛋貓咪口罩」，利用特殊漸層色設計，與可愛糖果色設計的耳邊掛繩，讓跟貓咪相處的時光更加幸福繽紛。

口罩每盒10入，任選四盒聯名系列，還有機會獲得限量貓咪展示盒，上官網登錄發票，一盒日系口罩寄到家、月月抽Ben Q 55吋 4K HDR護眼大型液晶電視。另外，口罩外盒也藏有小巧思，將口罩外盒排排站，就能看到櫻花盛開的富士山。

商品從即日起，於明基健康生活官網、全家便利商店、康是美、大樹藥局、日藥本舖、Yahoo購物中心等各通路都可購買。

口罩 貓咪

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