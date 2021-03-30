本土搖滾天團出手了！八三夭成虎牌啤酒代言人

經歷2020年防疫有成，台灣價值也持續高漲中。日前甫獲KKBOX「年度風雲歌手」大獎的本土搖滾天團「八三夭」，宣布即刻成為虎牌啤酒代言人，並以無畏旁人眼光的搖滾精神，與虎牌啤酒「Uncage」精神擁有共同三觀，象徵突破既有框架、堅持才能創造不凡成就。

歷經低薪、團員當兵、主唱失聲等多項困境的八三夭一度面臨解散困境，「但要是在意世俗眼光、遵守所謂『大家都走的路』過活，今天就沒有八三夭」，主唱阿璞表示，「即使台下觀眾只有十人，那也是人，其他人只是還沒聽到，不是否定，那就有機會。」近日並發表新曲「我不需要每一個人都愛我（A Rock Can Be A Star）」，討論熱度持續竄升中；而會自己釀酒的貝斯手「霸天」也表示第一次喝虎牌冰釀就覺得非常驚豔，「口感既清爽但又有啤酒麥香，尾韻還有微微甜感，清爽不苦澀的口感特別適合台灣的炎熱夏天。」

虎牌啤酒以「-1°C冰釀工藝」與「抗日照啤酒花」，成就清爽型口感，不僅2020年登台即創下便利店新品年度銷售冠軍好成績，更以清爽口感與熱炒成為麻吉好朋友。目前各通路優惠含虎牌冰釀啤酒485ml罐裝於7-11統一超商購買三件85折，萊爾富、美廉社兩件優惠中；虎牌冰釀啤酒330ml四入罐裝則將於全聯福利中心、頂好Wellcome超市優惠價129元。

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