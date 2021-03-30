米其林星級甜點進駐A11 TART TAIPEI信義區快閃店開幕

米其林星級主廚林明健（Chef Kin）打造的TART TAIPEI手工酥塔專門店，即日起至8月31日，進駐新光三越台北信義新天地A11館1F，預定每個月為新光三越A11館推出一款獨家限定口味，開幕首發「珍珠港式奶茶塔」（88元/顆）。

TART TAIPEI快閃店除了焦糖布蕾塔、班蘭咖椰塔、黃金流沙塔、北海道起司塔四款常溫酥塔外，也同時供應無花果瑞可達起司、葡萄柚烏龍茶、藍莓黑醋栗、草莓香草等人氣水果塔。但快閃店並無座位，僅提供外帶。

開幕首發的「珍珠港式奶茶塔」，集結台灣香港兩種國民飲品，港式奶茶卡士達餡結合黑糖珍珠，黑糖Ｑ香口感、濃厚茶香與酥脆塔皮，層層堆砌出豐富口感滋味。

多樣口味可任挑選組成三入或六入禮盒，3月30日至4月12日開幕優惠期間，只要購買三入水果塔禮盒，就送焦糖布蕾塔乙顆，無論送禮或自享，皆是最幸福舒心的療癒。

2020年11月24於台北市東區開幕的TART TAIPEI手工酥塔專門店，是由米其林星廚林明健精心打造；生長於香港的林明健因本身喜食蛋塔，故從傳統蛋塔出發，並將其延伸至更多可能性。

他秉持對料理的精準與講究，與團隊研發獨特塔皮配方，純手工包、折、擀、烤，耗時四日成就香脆酥鬆塔皮，內餡結合林明健香港成長背景、與在台經營餐廳的人氣料理元素，呈現焦糖布蕾塔、班蘭咖椰塔、黃金流沙塔、北海道起司塔等四種常溫酥塔，及多種口味的季節水果塔，另不定期推出限量限定口味。