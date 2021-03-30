在總統套房裡用餐！台北晶華「米其林巨星之旅」開團

「城市度假」還能怎麼玩？台北晶華酒店結合「總統套房」，以及館內米其林餐廳和米其林星級大廚們，規劃了兩天一夜的「米其林巨星之旅」住房專案，房客將可入住酒店最頂級的大班行政樓層，晚間直接在總統套房內享用星廚的桌邊料理；不只如此，隔天中午還有一場與主廚近距離互動的創意美饌。每人25,000元，2人一房、10人成團。4月底前已被美國運通Centurion包場，5月開始對外接受預訂。

「米其林巨星之旅」住房專案的兩大亮點，一是開放位於酒店頂樓、挑高兩層樓的總統套房做為主廚們的私廚餐廳。晶華酒店成立30年來、下榻於此的影藝名流不計其數，從麥可傑克森、麥可喬丹、湯姆克魯斯到席琳狄翁、瑪麗亞凱莉等國際巨星都曾入住，晶華也是台北第一家引進英國私人管家訓練制度的酒店、同時是第一個成立管家部門的五星級酒店，透過這趟旅程，將可體驗到晶華享譽國際的貼心服務。

負責此次專案餐飲服務的4位大廚都有顯赫的米其林背景，其中，為晶華軒掌杓的港籍中餐行政主廚鄔海明，曾帶領日本大阪麗思卡爾頓(Ritz-Carlton)酒店的香桃粵菜餐廳獲得米其林一星的榮耀，拿手的「西施泡飯」及系列正統粵式大菜都將在晚宴菜單中出現。法籍西餐行政主廚博雅維(Xavier)則來自香港的半島酒店，任職於侯布雄Joël Robuchon餐廳倫敦以及紐約分店時，都曾獲得米其林二星的肯定，晚宴中他將以最擅長的現代法式料理、做完美的演繹。