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珍藏級「蠟筆小新BioMask口罩」來了！3款包裝都萌翻
蠟筆小新迷久等了！今年適逢蠟筆小新30周年，活潑搞笑的小新與粉絲們一起度過防疫新生活，在醫療界耕耘20年的BioMask以收藏級口罩為開發目標，委託曾獲德國紅點、IF等設計大獎的a better office™越好計畫有限公司設計，首波限量推出3款「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」，包括蠟筆小新睡衣款、小白狗屋款、鱷魚阿山款，將經典角色與元素重現於口罩上，PChome 24購物將於4月6日上午10點獨家限量開賣，每盒15片裝售價265元，任選3盒特價699元。
「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」蠟筆小新睡衣款以愛賴床的小新作為主軸，外包裝盒及口罩設計採用小新睡衣幾何圖形的基底，並選用抽拉盒的方式，讓小新有從床舖中跳出來的視覺，口罩上還有小新剛睡醒的綜合表情包，超萌臉龐絕對能讓粉絲回味美冴抓狂想讓小新趕上校車前的經典畫面。
「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」小白狗屋款由超人氣的小白領軍，口罩外盒打造成小白的藍色小狗屋，口罩設計也特別加入了小白奔跑的各種角度，融化粉絲的心；鱷魚阿山款則由小新愛不釋手的鱷魚星星餅乾作為設計靈感，口罩外盒百分之百復刻了動畫中餅乾盒的六角造型，口罩採用綠色系搭配桃紅色的鱷魚阿山。
限量推出的「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」採用高階面料，並以日系平面立體折法及特殊的耳帶技術，增加口部空間，減少女性口紅易沾到口罩的困擾，3款盒裝皆附贈夾鏈袋，並於無塵室進行包裝，方便消費者安心隨身攜帶口罩，口罩使用完的外包裝盒更能當作收納擺飾或珍藏。
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