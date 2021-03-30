快訊

軍政府挺軍政府？緬甸存活絕路…泰國邊境重兵驅逐難民

今添1例英國入境確診 國內AZ疫苗接種人數破萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

珍藏級「蠟筆小新BioMask口罩」來了！3款包裝都萌翻

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物將於4月6日上午10點獨家限量開賣「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物將於4月6日上午10點獨家限量開賣「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」。圖／PChome 24h購物提供

蠟筆小新迷久等了！今年適逢蠟筆小新30周年，活潑搞笑的小新與粉絲們一起度過防疫新生活，在醫療界耕耘20年的BioMask以收藏級口罩為開發目標，委託曾獲德國紅點、IF等設計大獎的a better office™越好計畫有限公司設計，首波限量推出3款「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」，包括蠟筆小新睡衣款、小白狗屋款、鱷魚阿山款，將經典角色與元素重現於口罩上，PChome 24購物將於4月6日上午10點獨家限量開賣，每盒15片裝售價265元，任選3盒特價699元。

「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」蠟筆小新睡衣款以愛賴床的小新作為主軸，外包裝盒及口罩設計採用小新睡衣幾何圖形的基底，並選用抽拉盒的方式，讓小新有從床舖中跳出來的視覺，口罩上還有小新剛睡醒的綜合表情包，超萌臉龐絕對能讓粉絲回味美冴抓狂想讓小新趕上校車前的經典畫面。

「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」小白狗屋款由超人氣的小白領軍，口罩外盒打造成小白的藍色小狗屋，口罩設計也特別加入了小白奔跑的各種角度，融化粉絲的心；鱷魚阿山款則由小新愛不釋手的鱷魚星星餅乾作為設計靈感，口罩外盒百分之百復刻了動畫中餅乾盒的六角造型，口罩採用綠色系搭配桃紅色的鱷魚阿山。

限量推出的「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」採用高階面料，並以日系平面立體折法及特殊的耳帶技術，增加口部空間，減少女性口紅易沾到口罩的困擾，3款盒裝皆附贈夾鏈袋，並於無塵室進行包裝，方便消費者安心隨身攜帶口罩，口罩使用完的外包裝盒更能當作收納擺飾或珍藏。

「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」鱷魚阿山款，每盒15片裝售價265元，PChome 24h購物將於4月6日上午10點獨家限量開賣。圖／PChome 24h購物提供
「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」鱷魚阿山款，每盒15片裝售價265元，PChome 24h購物將於4月6日上午10點獨家限量開賣。圖／PChome 24h購物提供
「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」蠟筆小新睡衣款，每盒15片裝售價265元，PChome 24h購物將於4月6日上午10點獨家限量開賣。圖／PChome 24h購物提供
「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」蠟筆小新睡衣款，每盒15片裝售價265元，PChome 24h購物將於4月6日上午10點獨家限量開賣。圖／PChome 24h購物提供
「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」小白狗屋款，每盒15片裝售價265元，PChome 24h購物將於4月6日上午10點獨家限量開賣。圖／PChome 24h購物提供
「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」小白狗屋款，每盒15片裝售價265元，PChome 24h購物將於4月6日上午10點獨家限量開賣。圖／PChome 24h購物提供
「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」蠟筆小新睡衣款，每盒15片裝售價265元，PChome 24h購物將於4月6日上午10點獨家限量開賣。圖／PChome 24h購物提供
「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」蠟筆小新睡衣款，每盒15片裝售價265元，PChome 24h購物將於4月6日上午10點獨家限量開賣。圖／PChome 24h購物提供
「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」鱷魚阿山款，每盒15片裝售價265元，PChome 24h購物將於4月6日上午10點獨家限量開賣。圖／PChome 24h購物提供
「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」鱷魚阿山款，每盒15片裝售價265元，PChome 24h購物將於4月6日上午10點獨家限量開賣。圖／PChome 24h購物提供
「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」小白狗屋款，每盒15片裝售價265元，PChome 24h購物將於4月6日上午10點獨家限量開賣。圖／PChome 24h購物提供
「BioMask蠟筆小新平面防護口罩」小白狗屋款，每盒15片裝售價265元，PChome 24h購物將於4月6日上午10點獨家限量開賣。圖／PChome 24h購物提供

口罩 鱷魚

延伸閱讀

疫苗接種率逾3成疫情仍反撲 拜登與官員急了

POYA寶雅限量開賣「CSD中衛哈利波特入學通知款口罩、玩色系列口罩」日期快鎖定

勞動節高鐵加開43班車 4月1日凌晨零時開放訂票

蕭亞軒被爆遭愛犬咬傷後　「無罩」露臉零疤痕

相關新聞

台鐵最美區間車發紀念套票 4/1發售、每套百元

為了慶祝4月1日「EMU900型空調通勤電聯車首航」，台鐵局表示，將推出精美紀念套票(內含上、下午名片式月臺票各1張)，...

法文音樂劇「鐘樓怪人」高雄好評加場！

經典音樂劇「鐘樓怪人」來台六次，場場爆滿，今年首次於高雄演出，高雄場開賣一個月即售罄，主辦單位為了能幫大家圓夢，開啟了長達一個半月與國外劇團及衛武營歌劇院的討論，最終終於敲定加場場次，這場加演，也將會是高雄場次的唯一加演，之前沒搶到票的觀眾，務必把握最後進場朝聖《鐘樓怪人》的機會！

珍藏級「蠟筆小新BioMask口罩」來了！3款包裝都萌翻

蠟筆小新迷久等了！今年適逢蠟筆小新30周年，活潑搞笑的小新與粉絲們一起度過防疫新生活，在醫療界耕耘20年的BioMask...

POYA寶雅限量開賣中衛哈利波特入學通知款口罩日期出爐

CSD中衛與華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念魔法主題口罩「哈利波特入學通知款」引起哈利波特迷熱烈關注，PO...

KEEN聯手高端潮牌ENGINEERED GARMENTS 打造市場最帥涼拖鞋

轉瞬間，氣溫就上看30度，讓人感受到明顯的季節變化，因應高溫到來，美國休閒品牌KEEN也找日本高端潮牌ENGINEERE...

好市多蘋果又出包！ 連兩周農藥違規 2萬多公斤遭退運

好市多蘋果又出包！上周美國珍蜜蘋果才被衛福部食藥署驗出殘留農藥超標遭退運，今食藥署公布邊境查驗不合格名單中，好市多進口的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。