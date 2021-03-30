POYA寶雅限量開賣中衛哈利波特入學通知款口罩日期出爐
CSD中衛與華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念魔法主題口罩「哈利波特入學通知款」引起哈利波特迷熱烈關注，POYA寶雅宣布將於4月2日限量開賣，同步也推出多款中衛醫療口罩，包括消費者激推的炫霓紫、月河藍、海芋黃、雙色撞色款以及兒童專用的軍綠迷彩色、潮橘色都有，每人限購一盒，供貨狀況依各門市有所不同，消費者可到店詢問選購。
POYA寶雅門市開賣由CSD中衛限定推出的「哈利波特入學通知款」口罩，每盒為30片裝售價600元，外盒設計採用信封式掀盒加上獨特火紅大H圖案封蠟，口罩上除了有魔法世界中各式的經典元素，每片口罩更搭配哈利的圓框眼鏡與閃電疤痕鋼印，完美融合鐵軌圖形與9又3/4月台字樣的縫線，處處充滿著準備進入霍格華茲的入學期待，在電影中所看見魔杖、金探子、飛天掃把、分類帽都精彩呈現在口罩上，圍繞滿滿哈利波特相關元素。
POYA寶雅於4月2日開賣CSD中衛「哈利波特入學通知款」口罩及中衛彩色醫療口罩、玩色系列醫療口罩，請至POYA寶雅門市現場領取號碼牌（號碼牌發放時間依各門市營業時間為主），每人限領取一張號碼牌，每人單次限購一盒＋一袋，必須於4月2日中午12點前購買、逾時失效，數量有限售完為止。
建議消費者可搭配POYA寶雅數位支付POYA PAY，即日起至4月20日祭出新戶首次下載且使用POYA PAY單筆消費滿200元可享25%回饋，相當於獲得75折的會員點數，無論是使用綁定各家銀行信用卡或是儲值金消費，可獲得會員點數累積或回饋。本月份POYA寶雅推出升級金卡會員制度，累積消費金額可獲得多重金卡禮享價。
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