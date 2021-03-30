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好市多蘋果又出包！ 連兩周農藥違規 2萬多公斤遭退運

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
好市多從美國進口的「美國富士蘋果」檢出殘留農藥超標。圖／食藥署提供
好市多從美國進口的「美國富士蘋果」檢出殘留農藥超標。圖／食藥署提供

好市多蘋果又出包！上周美國珍蜜蘋果才被衛福部食藥署驗出殘留農藥超標遭退運，今食藥署公布邊境查驗不合格名單中，好市多進口的富士蘋果也被查到殘留農藥超標，共1029箱全遭退運。食藥署北區管理中心科長陳慶裕，因六個月內查出兩次不合格，將請好市多於30天內提改善計畫。

食藥署今公布邊境查驗不合格名單，共14項產品不合格，包括西班牙出口的橄欖、印度出口的黑芝麻、日本出口的太刀魚等，包括農藥殘留含量、動物用藥殘留量等不合格。

其中，好市多從美國進口的「美國富士蘋果」檢出殘留農藥派美尼8.7 ppm。陳慶裕表示，派美尼主要是作為殺菌劑使用，而在蘋果上允許的限量標準為7.0ppm，因此1029箱、2萬580公斤，均全數退運、銷毀。

另外，台灣渡邊商店自日本進口的太刀魚也驗出殘留動物用藥「還原型孔雀綠」0.6 ppb。依國內規定，還原型孔雀綠標準為不得檢出，全數1.3公斤產品也全數退運。

陳慶裕表示，好市多的蘋果和台灣渡邊商店的太刀魚皆連兩周被驗出不合格，但因為都還是在原本抽驗率2％至10％，因此都只提高抽驗率到二至五成；若在抽驗率二至五成階段被抽到不合格，才會提升到逐批抽驗。

不過這兩家廠商皆因六個月內有兩次違規，食藥署也要求其30天內繳交改善措施，若逾期未交，最重將不受理廠商申請進口案件。

好市多 食藥署 抽驗

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