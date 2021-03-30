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KEEN聯手高端潮牌ENGINEERED GARMENTS 打造市場最帥涼拖鞋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
KEEN再度與ENGINEERED GARMENTS攜手，推出全新UNEEK SLIDE涼拖鞋4,500元。圖／KEEN提供
KEEN再度與ENGINEERED GARMENTS攜手，推出全新UNEEK SLIDE涼拖鞋4,500元。圖／KEEN提供

轉瞬間，氣溫就上看30度，讓人感受到明顯的季節變化，因應高溫到來，美國休閒品牌KEEN也找日本高端潮牌ENGINEERED GARMENTS 合作，為這季創造地表最帥涼拖鞋，即使日常搭配也不突兀。

KEEN再度與ENGINEERED GARMENTS攜手，延續了品牌擅長的編織技巧，同時搭配其帶有軍風、工裝的設計概念，推出全新UNEEK系列涼拖鞋。ENGINEERED GARMENTS設計師鈴木大器以UNEEK系列中最極簡的UNEEK SLIDE款式為基礎，在鞋身編繩、鞋面及鞋床皆採用LWG認證皮革材質，並以亮面皮革和磨製皮革做出左右腳不對稱設計。此外，UNEEK SLIDE鞋款還具備人體工學鞋床、高彈性PU中底與雷射刻紋橡膠大底，提供絕透氣性與機能性，增添穿著時的舒適感受。

而同樣推出聯名款的還有SUICOKE與DR. MARTENS，帶來DEPA和BOAK兩款皮革涼鞋。這兩款新鞋，融合了SUICOKE極具彈性的鞋床與 DR. MARTENS的Lorsan 大底，每步踏力回彈，帶來舒適穿著感。而且還採用了DR. MARTENS招牌的黑色亮面皮革，拉帶位置均壓印了兩個單位的Logo點出聯名款，鞋跟設有DR. MARTENS的扣環，更有經典的黃色貼邊縫線，呈現雙方對細節的追求與細膩的處理。不論穿搭正裝西褲或是簡便的工裝短褲亦能輕易駕馭。

SUICOKE與DR. MARTENS聯名DEPA涼鞋約6,300元。圖／SUICOKE提供
SUICOKE與DR. MARTENS聯名DEPA涼鞋約6,300元。圖／SUICOKE提供

SUICOKE與DR. MARTENS聯名BOAK涼鞋約6,600元。圖／SUICOKE提供
SUICOKE與DR. MARTENS聯名BOAK涼鞋約6,600元。圖／SUICOKE提供

KEEN與ENGINEERED GARMENTS聯名UNEEK SLIDE涼拖鞋4,500元。圖／KEEN提供
KEEN與ENGINEERED GARMENTS聯名UNEEK SLIDE涼拖鞋4,500元。圖／KEEN提供

品牌 高溫

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