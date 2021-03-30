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死星、陀飛輪、光劍水晶？Kross Studio聯乘限量發行

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
KROSS STUDIO Death Star™ 陀飛輪腕表，480萬元，全世界限量10只。圖 / KROSS STUDIO提供。
KROSS STUDIO Death Star™ 陀飛輪腕表，480萬元，全世界限量10只。圖 / KROSS STUDIO提供。

什麼是經典？經典就是歷久彌新、不隨時間退去的恆常魅力。瑞士新銳設計工作室KROSS STUDIO甫於2020年成立，去年先發表以1989年提姆波頓（Tim Burton）執導電影蝙蝠俠」為靈感、具時間顯示功能的「1989蝙蝠車（1989 Batmobile）」，近日於台灣隨即再發表一款以「星際大戰外傳：俠盜一號」為靈感的Death Star™ 陀飛輪腕表，並附十足逼真的帝國專用光劍水晶收納箱。

電影中擁有強大力量的珍貴水晶必須存放於裝甲箱中運輸，為再現電影場景，Kross Studio以木材與鋁金屬打造出官方授權的復刻版收納箱。700枚零件組成的收納箱，尺寸為長3.94英尺（約1.20公尺），原本電影中的1/2，並採全手工組裝與繪製；箱內共分成九格儲存空間：三個插槽藏有三個膠囊瓶，分別裝有Death Star Tourbillon陀飛輪腕表、三件一組表帶，以及電影原版光劍水晶道具，其他六個空間則可供藏家自由收納星戰收藏和珍貴物品。

擁有強大毀滅威力的「死星」，則成為中置陀飛輪腕表的賞玩亮點。45毫米的鈦金屬表殼經黑色PVD鍍膜處理，中央並有著宛如「死星」中置陀飛輪、每一分鐘旋轉一次；具備中置陀飛輪的手上鍊機芯MKS7000是由203個零件組成，同時時針造型參考用以殲滅叛軍勢力的「帝國滅星者（Imperial-Class Star Destroyer）戰艦」，而分針造型則來自可運輸帝國風暴兵的「超級滅星者（Super-Class Star Destroyer）」。整只腕表與帝國專用光劍水晶收納箱，將限量生產10只，訂價則約480萬元。

看電影意猶未盡？且來一只Death Star™ 陀飛輪腕表與帝國專用光劍水晶收納箱吧！

帝國專用光劍水晶收納箱箱內共分成九格儲存空間：三個插槽藏有三個膠囊瓶，分別裝有Death Star Tourbillon陀飛輪腕表、三件一組表帶，以及電影原版光劍水晶道具，其他六個空間則可供藏家自由收納。圖 / KROSS STUDIO提供。
帝國專用光劍水晶收納箱箱內共分成九格儲存空間：三個插槽藏有三個膠囊瓶，分別裝有Death Star Tourbillon陀飛輪腕表、三件一組表帶，以及電影原版光劍水晶道具，其他六個空間則可供藏家自由收納。圖 / KROSS STUDIO提供。
700枚零件組成的收納箱，尺寸為長3.94英尺（約1.20公尺），原本電影中的1/2，並採全手工組裝。圖 / KROSS STUDIO提供。
700枚零件組成的收納箱，尺寸為長3.94英尺（約1.20公尺），原本電影中的1/2，並採全手工組裝。圖 / KROSS STUDIO提供。
KROSS STUDIO近日於台灣隨即再發表一款Death Star™ 陀飛輪腕表，並附十足逼真的帝國專用光劍水晶收納箱。圖 / KROSS STUDIO提供。
KROSS STUDIO近日於台灣隨即再發表一款Death Star™ 陀飛輪腕表，並附十足逼真的帝國專用光劍水晶收納箱。圖 / KROSS STUDIO提供。

電影 腕表 蝙蝠

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