絕對秒殺！IKEA藝術聯名再登場必搶DIOR藝術家設計時鐘

又有機會能用平實價格，入手頂級藝術家的作品了！IKEA Art Event限量藝術系列再度登場，2021年邀來5位全球當代藝術家，設計出家飾品，包括曾與頂級精品DIOR合作的當紅藝術家Daniel Arsham、新銳荷蘭設計師Sabine Marcelis、日本3D設計團隊Gelchop以及德國插畫家Stefan Marx、設計工作室Humans since 1982等，全系列共10件商品，4月1日限量開賣。

IKEA今年度聯名系列中，最受期待當數美國藝術家Daniel Arsham的作品，雖然是色盲，但也因為其獨特的視覺，創造出獨特的商品，作品橫跨藝術、建築、表演與時尚跨界，受到各界喜歡，包括DIOR、RIMOWA、保時捷等都找他合作。

Daniel Arsham為IKEA設計出一款鋼製材質的時鐘，以剛硬材質表現出時間流動，把抽象概念化為實際，為時鐘創造出緩緩移動的視覺感，象徵時光正在慢慢流逝，售價1,499元，絕對是秒殺商品。

荷蘭新銳設計師Sabine Marcelis，則是以「割畫布」為靈感創造出裝飾燈，巧妙運用光影與材質的結構，設計2種尺寸的壁燈，可以切換5種顏色，能為家中改變氛圍。

日本3D設計團隊Gelchop，則將IKEA經典的六角扳手零件重新演繹，設計出六角扳手造型的檯燈和手電筒，顏色選擇有3款，擺在家中更有設計感。

德國插畫家Stefan Marx則從陌生人間彼此的對話、書本語句或歌詞中找到靈感，設計的花瓶與萬用毯上，能看到巧妙的標語呈現，如花瓶上寫著「我真的真的很抱歉」，為商品賦予溫度與情感。