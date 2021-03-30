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絕對秒殺！IKEA藝術聯名再登場必搶DIOR藝術家設計時鐘

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Humans since 1982工作室將無人機放入鋁製展示櫃裡。圖／IKEA提供
Humans since 1982工作室將無人機放入鋁製展示櫃裡。圖／IKEA提供

又有機會能用平實價格，入手頂級藝術家的作品了！IKEA Art Event限量藝術系列再度登場，2021年邀來5位全球當代藝術家，設計出家飾品，包括曾與頂級精品DIOR合作的當紅藝術家Daniel Arsham、新銳荷蘭設計師Sabine Marcelis、日本3D設計團隊Gelchop以及德國插畫家Stefan Marx、設計工作室Humans since 1982等，全系列共10件商品，4月1日限量開賣。

IKEA今年度聯名系列中，最受期待當數美國藝術家Daniel Arsham的作品，雖然是色盲，但也因為其獨特的視覺，創造出獨特的商品，作品橫跨藝術、建築、表演與時尚跨界，受到各界喜歡，包括DIOR、RIMOWA、保時捷等都找他合作。

Daniel Arsham為IKEA設計出一款鋼製材質的時鐘，以剛硬材質表現出時間流動，把抽象概念化為實際，為時鐘創造出緩緩移動的視覺感，象徵時光正在慢慢流逝，售價1,499元，絕對是秒殺商品。

荷蘭新銳設計師Sabine Marcelis，則是以「割畫布」為靈感創造出裝飾燈，巧妙運用光影與材質的結構，設計2種尺寸的壁燈，可以切換5種顏色，能為家中改變氛圍。

日本3D設計團隊Gelchop，則將IKEA經典的六角扳手零件重新演繹，設計出六角扳手造型的檯燈和手電筒，顏色選擇有3款，擺在家中更有設計感。

德國插畫家Stefan Marx則從陌生人間彼此的對話、書本語句或歌詞中找到靈感，設計的花瓶與萬用毯上，能看到巧妙的標語呈現，如花瓶上寫著「我真的真的很抱歉」，為商品賦予溫度與情感。

Humans since 1982工作室，則是將「無人機」放入鋁製展示櫃中，擺放於家中，更能讓大家深思科技與生活的多重影響。他們為IKEA ART EVENT 2021設計的作品將無人機這種令人聯想到監視的現代科技物品放入類似收藏蝴蝶標本的鋁製展示櫃裡，希望讓人們深思科技對生活的影響。

日本3D設計團隊Gelchop，設計六角扳手造型的檯燈和手電筒。圖／IKEA提供
日本3D設計團隊Gelchop，設計六角扳手造型的檯燈和手電筒。圖／IKEA提供
IKEA與全球5位知名藝術家，共同推出IKEA Art Event限量藝術系列。圖／IKEA提供
IKEA與全球5位知名藝術家，共同推出IKEA Art Event限量藝術系列。圖／IKEA提供
Daniel Arsham設計一款時鐘，結合鋼製材質表現時間流動的柔軟。圖／IKEA提供
Daniel Arsham設計一款時鐘，結合鋼製材質表現時間流動的柔軟。圖／IKEA提供
Stefan Marx設計的花瓶與萬用毯帶有感性詞句。圖／IKEA提供
Stefan Marx設計的花瓶與萬用毯帶有感性詞句。圖／IKEA提供
IKEA與全球5位知名藝術家，共同推出IKEA Art Event限量藝術系列。圖／IKEA提供
IKEA與全球5位知名藝術家，共同推出IKEA Art Event限量藝術系列。圖／IKEA提供
Sabine Marcelis擅長運用光影與材質，以「割畫布」為靈感設計IKEA ART EVENT 2021 LED裝飾燈。圖／IKEA提供
Sabine Marcelis擅長運用光影與材質，以「割畫布」為靈感設計IKEA ART EVENT 2021 LED裝飾燈。圖／IKEA提供

IKEA 藝術家

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