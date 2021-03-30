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7-11門市限時每周一推精品咖啡日！精品美式咖啡50元

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN門市即日起至6月28日每周一限定「精品咖啡日」，CITY PRIMA精品美式咖啡鑑賞價50元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市即日起至6月28日每周一限定「精品咖啡日」，CITY PRIMA精品美式咖啡鑑賞價50元。圖／7-ELEVEN提供

根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣咖啡市場規模預計超過800億元，7-ELEVEN搶攻黑金商機，自2018年起推出精品咖啡，目前「CITY PRIMA精品咖啡」已有近3,200店，去年銷售量更較前年倍數成長。「CITY PRIMA」以德文 Prima「一流的、棒極了」為含義，強調限量、高品質的特性，由專業尋豆師親自到產地尋豆、挑豆，單一產區溯源，經過嚴格的杯測品質及風味，通過國際認證—咖啡品質協會（CQI）評分80分以上等級，才能成就一杯精品咖啡。

即日起7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」全新換豆，推出「衣索比亞古吉日曬」精品咖啡，選用來自非洲衣索比亞南部古吉產區的咖啡豆種，古吉產區咖啡生長於2,000至2,300公尺間，地質屬於養分肥沃、排水良好的火山土壤，得天獨厚的種植環境及氣候，孕育出高品質與風味獨特的咖啡豆，該區域一年一收，限量且稀有，且多數為半森林式種植，農民保留原始林地生態，友善對待環境。咖啡豆日曬處理帶有熟成水果風味特色，散發藍莓熟成水果的調性，融合黑醋栗與可可的尾韻甜度更加提升。

為了打造「PRIMA LIFE」更美好的生活體驗，7-ELEVEN即日起至6月28日每周一限定推出「精品咖啡日」，7-ELEVEN門市「CITY PRIMA精品美式咖啡」鑑賞價50元（原價80元）、不可寄杯；OPEN POINT App不定期推出會員專屬的「精品咖啡日」提供不同的優惠方案，目前「CITY PRIMA精品咖啡」在行動隨時取的CITY系列飲品整體銷售占比近1成。

此外，7-ELEVEN去年起打造「CITY PRIMA精品咖啡專區」，具備冷藏雙溫櫃，專門販售熱壓吐司、手工糕點、冷藏調理麵包等，搶攻併買商機，目前已達近400店，將持續擴大導入販售精品咖啡的門市。

7-ELEVEN打造「CITY PRIMA精品咖啡專區」具備冷藏雙溫櫃，專門販售熱壓吐司、手工糕點等，目前已達近400店。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN打造「CITY PRIMA精品咖啡專區」具備冷藏雙溫櫃，專門販售熱壓吐司、手工糕點等，目前已達近400店。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」即將突破3,200店，全新換豆「衣索比亞古吉精品咖啡」登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」即將突破3,200店，全新換豆「衣索比亞古吉精品咖啡」登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」已近3,200店，去年銷售量更較前年倍數成長。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」已近3,200店，去年銷售量更較前年倍數成長。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 衣索比亞 非洲

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