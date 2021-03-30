快訊

不祥之兆？昨晚台北驚見「血月」 真實原因令人搖頭

限時2天！全聯「事事如意節」滿千送千點 PXGo!熱美式1元

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯「事事如意節」限時2天滿1,000元送1,000福利點，線上線下同步計算最高回饋10%。圖／全聯福利中心提供
全聯「事事如意節」限時2天滿1,000元送1,000福利點，線上線下同步計算最高回饋10%。圖／全聯福利中心提供

迎接清明4天連假，全聯福利中心整合線上線下資源，推出限時2天的「事事如意節」活動，福利卡友於4月4日、4月5日期間，單日單卡消費每滿1,000元送1,000福利點，最高享10%回饋，除上千家實體門市參與外，電商平台「PXGo!全聯線上購」也同享優惠，甚至連換購、預購都能列入回饋。連假到全聯，除購買春遊祭祖檔期指定商品任2件再加贈WMF印花1枚外，OFF COFFEE門市自4月2日至4月5日也祭出美式15元、拿鐵25元優惠。PXGo!更同步祭出12,000杯OFF COFFEE熱美式1元爆殺價，每天限量搶購，登入上線還有免費扭蛋抽獎等你試手氣，有機會獲得最高10萬福利點。

今年「事事如意節」全聯祭出7款小家電預購快閃商品，包含「Mario Sandoval多功能氣炸烤箱」、「歌林HEPA無線迷你吸塵槍」、「EL伊德爾3.5L液晶觸控健康氣炸鍋」、「美國Bissell必勝Vac & Steam三合一蒸氣殺菌吸塵器」、「英國Gtech小綠Multi Plus K9寵物版無線除蟎吸塵器」、「美國HOMEDICS家醫UV離子殺菌空氣清淨機」、「EL伊德爾多功能電烤盤」等，最低下殺2.2折起，限時2天，數量有限。PXGo!會員則可提早於3月31日至4月3日期間線上搶先購，購買還可享10%回饋。

另外，歡慶兒童月，全聯自即日起至4月22日止，聯手風靡歐美的「TEAMSON廚房玩具」及「OXO tot嬰幼兒餐具」等兒童節預購商品，最低只要200或500福利點即可加價預購。其中，TEAMSON共推出包含「小廚師木製家家酒廚房」、「不銹鋼鍋具11件組」、「聲光超市結帳收營組」、「木製果汁機11件組」等4款玩具預購，換算下來只要市價3.8折起，輕鬆享受親子同樂時光。而OXO則是推出「OXO tot好好吃3件組」、「OXO tot隨行瓶罐清潔晾乾組」、「OXO tot 好滋味冷凍儲存盒超值2件組」、「OXO tot好吸力學習4件組」等4款預購商品，幫助爸媽輕鬆餵食。

全聯指出，今年不僅有線上線下的優惠活動，部分門市還會祭出消費滿額抽夏普42吋電視（市價10,900元）活動，全台共抽出87台。預計這次連假期間，在搭配檔期促銷與線上線下共同推出「事事如意節」多重優惠加碼下，可望帶動整體業績成長1成以上。

TEAMSON Kids木製果汁機11件組顏色豐富，可隨意搭配遊玩。500福利點+499元，限量800組。圖／全聯福利中心提供
TEAMSON Kids木製果汁機11件組顏色豐富，可隨意搭配遊玩。500福利點+499元，限量800組。圖／全聯福利中心提供
PXGo!特別於連假4天期間，祭出1萬2千杯OFF COFFEE熱美式1元爆殺價，每天限量搶購。圖／全聯福利中心提供
PXGo!特別於連假4天期間，祭出1萬2千杯OFF COFFEE熱美式1元爆殺價，每天限量搶購。圖／全聯福利中心提供
OXO tot隨行好棒棒圍兜柔軟的矽膠大口袋，掉落食物不漏接。圖／全聯福利中心提供
OXO tot隨行好棒棒圍兜柔軟的矽膠大口袋，掉落食物不漏接。圖／全聯福利中心提供
TEAMSON Kids聲光超市結帳收銀組，附有信用卡，刷卡聲音逼真，500福利點+799元即可入手，限量2,000組。圖／全聯福利中心提供
TEAMSON Kids聲光超市結帳收銀組，附有信用卡，刷卡聲音逼真，500福利點+799元即可入手，限量2,000組。圖／全聯福利中心提供

連假 電商

延伸閱讀

不是每間全聯都有！稀有「燈籠果」一吃相見恨晚 網驚：小時候路邊不用錢

網球／12歲神童左右「全正手拍」 謝淑薇教練保羅驚為天人

「全聯ｘ108抹茶茶廊」神組合！「富士山捲、抹茶生吐司」12款甜點太欠吃

跟臉一樣大！全聯「淺草大菠蘿麵包」期間限定上市

相關新聞

融合傳統與創新 「東京銀座線」大改造

早在1927 年便通車，以亞洲及日本第一條地鐵之姿的銀座線，在即將邁入百年歷史的重要里程碑前，各車站已逐步完成變身改造，展現新風貌，包括銀座站、日本橋站、京橋站、青山一丁目站、外苑前站都已陸續完工，車站的改造以「傳統與創新的融合」為設計理念，同時引進最先進的功能與服務，未來將讓重新造訪東京的遊客眼睛一亮。

限時2天！全聯「事事如意節」滿千送千點 PXGo!熱美式1元

迎接清明4天連假，全聯福利中心整合線上線下資源，推出限時2天的「事事如意節」活動，福利卡友於4月4日、4月5日期間，單日...

奶茶色美翻！BALMUDA蒸氣烤麵包機絕美升級 加熱更精準

2015年首度推出即掀起一股「蒸氣烤麵包」炫風的BALMUDA The Toaster蒸氣烤麵包機，時隔多年在麵包愛好者...

韓式炸雞買1送1、美式料理抽iPhone 12！清明連假開吃

隨著清明連假與兒童節即將到來，豆府集團集結期閜的涓豆腐、北村豆腐家等4個品牌，共同推出「韓式炸雞買1送1」的期間限定優惠...

「鴨同鵝講」？最耗時費工的春季新菜 晶華軒上桌

「鴨同鵝講」？這是台北晶華酒店配合節令，首次同時選定「鵝」和「鴨」入菜，即日起至4月30日於三樓晶華軒推出的「鴨同鵝講」...

世界地球日 透過Apple TV+全新紀錄片看見大自然之美

受到疫情影響，全球各地的生活步調都產生了改變，許多人隔離在家的時候，反而格外想念大自然的美麗並開始反思環境永續的價值。趁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。