限時2天！全聯「事事如意節」滿千送千點 PXGo!熱美式1元

迎接清明4天連假，全聯福利中心整合線上線下資源，推出限時2天的「事事如意節」活動，福利卡友於4月4日、4月5日期間，單日單卡消費每滿1,000元送1,000福利點，最高享10%回饋，除上千家實體門市參與外，電商平台「PXGo!全聯線上購」也同享優惠，甚至連換購、預購都能列入回饋。連假到全聯，除購買春遊祭祖檔期指定商品任2件再加贈WMF印花1枚外，OFF COFFEE門市自4月2日至4月5日也祭出美式15元、拿鐵25元優惠。PXGo!更同步祭出12,000杯OFF COFFEE熱美式1元爆殺價，每天限量搶購，登入上線還有免費扭蛋抽獎等你試手氣，有機會獲得最高10萬福利點。

今年「事事如意節」全聯祭出7款小家電預購快閃商品，包含「Mario Sandoval多功能氣炸烤箱」、「歌林HEPA無線迷你吸塵槍」、「EL伊德爾3.5L液晶觸控健康氣炸鍋」、「美國Bissell必勝Vac & Steam三合一蒸氣殺菌吸塵器」、「英國Gtech小綠Multi Plus K9寵物版無線除蟎吸塵器」、「美國HOMEDICS家醫UV離子殺菌空氣清淨機」、「EL伊德爾多功能電烤盤」等，最低下殺2.2折起，限時2天，數量有限。PXGo!會員則可提早於3月31日至4月3日期間線上搶先購，購買還可享10%回饋。

另外，歡慶兒童月，全聯自即日起至4月22日止，聯手風靡歐美的「TEAMSON廚房玩具」及「OXO tot嬰幼兒餐具」等兒童節預購商品，最低只要200或500福利點即可加價預購。其中，TEAMSON共推出包含「小廚師木製家家酒廚房」、「不銹鋼鍋具11件組」、「聲光超市結帳收營組」、「木製果汁機11件組」等4款玩具預購，換算下來只要市價3.8折起，輕鬆享受親子同樂時光。而OXO則是推出「OXO tot好好吃3件組」、「OXO tot隨行瓶罐清潔晾乾組」、「OXO tot 好滋味冷凍儲存盒超值2件組」、「OXO tot好吸力學習4件組」等4款預購商品，幫助爸媽輕鬆餵食。