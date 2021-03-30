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不祥之兆？昨晚台北驚見「血月」 真實原因令人搖頭

大雪山夜觀活動 一窺野生動物獨特風情

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
東勢林區管理處自2018年起舉辦大雪山夜觀活動，帶領住宿遊客體驗大雪山夜間獨特魅力。圖／東勢林區管理處提供
東勢林區管理處自2018年起舉辦大雪山夜觀活動，帶領住宿遊客體驗大雪山夜間獨特魅力。圖／東勢林區管理處提供

東勢林區管理處自2018年起舉辦大雪山夜觀活動，帶領住宿遊客體驗大雪山夜間獨特魅力，深受遊客喜愛，今年5月至11月，每月第1周及第3周的星期六持續辦理，由國家森林解說志工帶領住宿遊客認識大雪山生態環境。

大雪山國家森林遊樂區位處得天獨厚的地理環境，入夜後是野生動物們的天下，民眾打開夜視鏡，認識山羌、台灣野山羊及白面鼯鼠等動物，觀察牠們的生存絕技，體驗黑幕下大自然獨特風情。

東勢林區管理處表示，今年5月至11月每月第1周及第3周的星期六舉辦大雪山夜觀活動，由國家森林解說志工帶領住宿遊客認識大雪山生態環境，請於活動當日1個月前向遊客中心櫃檯報名參加，請事先訂房，每梯次最多30人，活動於晚間7至9時進行，費用為3歲以下免費，3至7歲之間100元，7歲以上200元，報名專線：04-25877901。

雪山 森林遊樂區 訂房

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