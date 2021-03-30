大雪山夜觀活動 一窺野生動物獨特風情

早在1927 年便通車，以亞洲及日本第一條地鐵之姿的銀座線，在即將邁入百年歷史的重要里程碑前，各車站已逐步完成變身改造，展現新風貌，包括銀座站、日本橋站、京橋站、青山一丁目站、外苑前站都已陸續完工，車站的改造以「傳統與創新的融合」為設計理念，同時引進最先進的功能與服務，未來將讓重新造訪東京的遊客眼睛一亮。

2021-03-30 11:23