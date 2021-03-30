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不祥之兆？昨晚台北驚見「血月」 真實原因令人搖頭

奶茶色美翻！BALMUDA蒸氣烤麵包機絕美升級 加熱更精準

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
首購活動期間於官網註冊產品序號，即贈嵜本SAKImoto Bakery日本原裝進口寶石果醬乙罐。圖／群光電子提供
首購活動期間於官網註冊產品序號，即贈嵜本SAKImoto Bakery日本原裝進口寶石果醬乙罐。圖／群光電子提供

2015年首度推出即掀起一股「蒸氣烤麵包」炫風的BALMUDA The Toaster蒸氣烤麵包機，時隔多年在麵包愛好者心中依舊是款「吃過後就回不去」的夢幻好物，也成為許多咖啡店的標配之一。

升級版本的BALMUDA The Toaster保留了烤箱獨家專利的蒸氣技術，進一步提升溫度控制的表現，以秒為單位精準設定上下加熱器的強度，也無須因為麵包量增加而拉長加熱時間。此外，更新增ON/OFF安全啟動鈕避免誤觸，提升使用安全性，新版的烤架結構也更為方便，省去首次使用時另外安裝的步驟，加寬的鍋爐蓋設計能使蒸氣更快速均勻的分布於烤箱內。

最令人眼睛一亮的是，升級版第二代除了經典黑、白色之外，還特別新增限量奶茶色，機身上印刷的線條配色也與前一代不同，黑色烤箱搭配古銅色，白色烤箱則配上金色。於模式選擇以及機身上也增加5cc水杯使用提示，讓使用者不會忘記要加入這個讓麵包外酥內軟的秘訣。

即日起至5月9日，BALMUDA The Toaster新版蒸氣烤麵包機於官網開放訂購，首購優惠價7,490元（原價7,990元），購買後至官網註冊產品序號，即贈嵜本SAKImotoBakery 日本原裝進口寶石果醬乙罐（價值280元），口味隨機出貨。奶茶色將於4月中上市。

BALMUDA蒸氣烤麵包機，售價7,990元，新增奶茶色新色，預計4月中上市。圖／群光電子提供
BALMUDA蒸氣烤麵包機，售價7,990元，新增奶茶色新色，預計4月中上市。圖／群光電子提供
BALMUDA蒸氣烤麵包機此次新增ON/OFF安全啟動鈕功能，並以秒為單位精準設定上下加熱器的強度。圖／群光電子提供
BALMUDA蒸氣烤麵包機此次新增ON/OFF安全啟動鈕功能，並以秒為單位精準設定上下加熱器的強度。圖／群光電子提供
BALMUDA蒸氣烤麵包機建議啟動前加入5cc水，即可讓麵包重現剛出爐的外酥內軟的感動滋味。圖／群光電子提供
BALMUDA蒸氣烤麵包機建議啟動前加入5cc水，即可讓麵包重現剛出爐的外酥內軟的感動滋味。圖／群光電子提供

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