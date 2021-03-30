奶茶色美翻！BALMUDA蒸氣烤麵包機絕美升級 加熱更精準

2015年首度推出即掀起一股「蒸氣烤麵包」炫風的BALMUDA The Toaster蒸氣烤麵包機，時隔多年在麵包愛好者心中依舊是款「吃過後就回不去」的夢幻好物，也成為許多咖啡店的標配之一。

升級版本的BALMUDA The Toaster保留了烤箱獨家專利的蒸氣技術，進一步提升溫度控制的表現，以秒為單位精準設定上下加熱器的強度，也無須因為麵包量增加而拉長加熱時間。此外，更新增ON/OFF安全啟動鈕避免誤觸，提升使用安全性，新版的烤架結構也更為方便，省去首次使用時另外安裝的步驟，加寬的鍋爐蓋設計能使蒸氣更快速均勻的分布於烤箱內。

最令人眼睛一亮的是，升級版第二代除了經典黑、白色之外，還特別新增限量奶茶色，機身上印刷的線條配色也與前一代不同，黑色烤箱搭配古銅色，白色烤箱則配上金色。於模式選擇以及機身上也增加5cc水杯使用提示，讓使用者不會忘記要加入這個讓麵包外酥內軟的秘訣。