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韓式炸雞買1送1、美式料理抽iPhone 12！清明連假開吃

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
涓豆腐韓式炸雞，每份268元。圖／豆府集團提供
涓豆腐韓式炸雞，每份268元。圖／豆府集團提供

隨著清明連假與兒童節即將到來，豆府集團集結期閜的涓豆腐、北村豆腐家等4個品牌，共同推出「韓式炸雞買1送1」的期間限定優惠。另外美式餐廳「TGI FRIDAYS」則是自即日起推出12道新菜與調飲，帶來不同的新選擇，消費任2道，還有機會抽中iPhone 12。

了解民眾對於韓式炸雞的喜好，涓豆腐、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、姜滿堂等4間餐廳，各自有不同的韓式炸雞料理。例如涓豆腐提供4種口味的韓式炸雞（268元）、Combo雙享韓式炸雞（368元）、起司瀑布香酥雞（368元）；北村豆腐家則有明洞韓式炸雞（138元）、首爾韓式炸雞年糕（128元），各有特色。4月1日至4月5日期間，民眾至此4間餐廳，享受任一份韓式炸雞系列餐點，就可以獲得1張韓式炸雞兌換券，現享買1送1的優惠。

TGI FRIDAYS此次推出的「WOW FRIDAYS」系列新菜，共有8款餐點、5款調飲，限定於3月30日至5月3日期間供應。餐點中，包括有帶點辣起司豬肋排、哈辣起司肋眼牛排、鐵板滋滋起司鮭魚雞肉飯等餐點，還有海陸空都有的義大利麵、療癒系起司蛋糕加冰淇淋等選擇，每份260～1,100元。新調飲則有愛爾蘭久規、玩啤奶昔等5款新品。

活動期間內，凡任點2道「WOW FRIDAYS」系列新菜，就可獲得貼紙與抽獎券，有機會抽中市價28,500元「iPhone 12 128G」帶回家。

帶點辣雙起司豬肋排，半份620元，全份980元。圖／TGI FRIDAYS提供
帶點辣雙起司豬肋排，半份620元，全份980元。圖／TGI FRIDAYS提供

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