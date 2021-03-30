「鴨同鵝講」？最耗時費工的春季新菜 晶華軒上桌

「鴨同鵝講」？這是台北晶華酒店配合節令，首次同時選定「鵝」和「鴨」入菜，即日起至4月30日於三樓晶華軒推出的「鴨同鵝講」美味集，包括以鴨為主角的片皮鴨、香酥芋茸鴨、火鴨泡飯、韭菜花豆豉爆鴨柳、雪菜火鴨煎包與京蔥鴨鬆餃，以鵝為主題的陳皮老薑碌鵝和蠔皇鵝掌炆婆蔘，單點價格自210元至3,380元不等。

擁有超過30年粵菜經驗的中餐廚藝總監鄔海明規劃的「鴨同鵝講」美味集，分別嚴選來自嘉義、帶有黑灰色羽毛的大林黑鵝，以及宜蘭三星鄉的櫻桃谷品種北鴨(簡稱為櫻桃鴨)為主角，前者養殖量少、市場較少見，最大特色是以自然放養，不施打抗生素，皮薄、肉嫩，口感醇厚。櫻桃鴨則是在清澈的蘭陽溪旁以流水式豢養，每日餵以甘甜的溪水、天然穀物，造就出肉質細嫩、油脂豐富的特色。

首推的「陳皮老薑碌鵝」，廣東話中的「碌」，指的是烹調鵝或鴨等禽類的一種經典料理方法，是一道極為費工，並考驗著廚師掌握火侯的功夫菜。需先將洗淨處理後的鵝放入熱鍋中，一手執鍋、另一手不停地翻轉鵝身，以熱鍋逼出鵝肉的天然油脂後，繼續於鍋中碌來碌去，讓鵝身吸盡天然油脂精華，表皮呈現油亮金黃。之後再將「碌」完的鵝與陳皮、香葉、八角、片糖一同於滾水中慢燉近70分鐘，期間加入蔥段增加整體香氣，然後將鵝瀝出吊起、重複淋上以燉煮鵝的醬汁加入上老滷汁慢熬濃縮而成的自製醬汁，盛盤上桌前再切片食用，入口皮香肉滑醬香四溢。

另一道費工的菜色「蠔皇鵝掌炆婆蔘」，主廚使用澳洲進口婆蔘，以手工浸置泡發3天，再以清水沖洗去除多餘雜味，放入熱鍋中與老母雞、排骨、豬肉慢燉使之軟嫩後瀝出，同時間也要將洗淨並去除多餘油脂的鵝掌炆煮入味，上桌前淋上台南鮮蠔手工提煉的蠔油，灑上適量蝦籽。鵝掌皮骨入口瞬間分離、佐以膠質豐富的婆蔘，滋味鮮香。

「一鴨三吃」是鴨料理的完美選項，包括片皮鴨、香酥芋茸鴨、火鴨泡飯。靈感源自於晶華軒經典名菜西施泡飯的「火鴨泡飯」，以老母雞、豬大腿肉以及金華火腿熬製10小時而成的湯底，再加入大白菜及烤香的鴨架子慢燉熬煮而成，上菜時會由桌邊服務人員於滾燙的湯底中加入帶皮鴨肉、青江菜、番茄丁、綠竹筍丁與油蔥，再倒入經過酥炸的泰國香米，酥香的炸米碰到滾燙的湯底，紛紛跳起舞來，也帶來用餐的樂趣。