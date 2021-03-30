法文音樂劇「鐘樓怪人」高雄好評加場！

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》強勢回歸，今年更打破紀錄，首度在台灣兩城市（台北、高雄）巡迴演出。高雄衛武營歌劇院場次自今年一月二十七日開賣後，六場演出一個月內搶購一空，沒有買到票的粉絲在網路上熱情留言希望主辦單位再加演，主辦單位因此極力與國外劇團及衛武營協商，終於確認加碼，於今日（三月三十日）中午12點加場開賣！

《鐘樓怪人》自2005年首次來台後，一直是台灣觀眾欣賞藝文演出的首選。過往都只有在台北上演的《鐘樓怪人》，這次終於成功取得高雄衛武營國家歌劇院場地，前進高雄，不僅引起南臺灣粉絲熱烈迴響，也讓每次來台只在台北的《鐘樓怪人》劇團團員們興奮不已！

經典音樂劇「鐘樓怪人」來台六次，場場爆滿，今年首次於高雄演出，高雄場開賣一個月即售罄，主辦單位為了能幫大家圓夢，開啟了長達一個半月與國外劇團及衛武營歌劇院的討論，最終終於敲定加場場次，這場加演，也將會是高雄場次的唯一加演，之前沒搶到票的觀眾，務必把握最後進場朝聖《鐘樓怪人》的機會！