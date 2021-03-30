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法文音樂劇「鐘樓怪人」高雄好評加場！

聯合新聞網 / 聯合數位文創
法文音樂劇《鐘樓怪人》首度北、高雙城巡演，觀眾反應相當熱烈。圖 / 聯合數位文創提供
法文音樂劇《鐘樓怪人》首度北、高雙城巡演，觀眾反應相當熱烈。圖 / 聯合數位文創提供

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》強勢回歸，今年更打破紀錄，首度在台灣兩城市（台北、高雄）巡迴演出。高雄衛武營歌劇院場次自今年一月二十七日開賣後，六場演出一個月內搶購一空，沒有買到票的粉絲在網路上熱情留言希望主辦單位再加演，主辦單位因此極力與國外劇團及衛武營協商，終於確認加碼，於今日（三月三十日）中午12點加場開賣！

《鐘樓怪人》自2005年首次來台後，一直是台灣觀眾欣賞藝文演出的首選。過往都只有在台北上演的《鐘樓怪人》，這次終於成功取得高雄衛武營國家歌劇院場地，前進高雄，不僅引起南臺灣粉絲熱烈迴響，也讓每次來台只在台北的《鐘樓怪人》劇團團員們興奮不已！

經典音樂劇「鐘樓怪人」來台六次，場場爆滿，今年首次於高雄演出，高雄場開賣一個月即售罄，主辦單位為了能幫大家圓夢，開啟了長達一個半月與國外劇團及衛武營歌劇院的討論，最終終於敲定加場場次，這場加演，也將會是高雄場次的唯一加演，之前沒搶到票的觀眾，務必把握最後進場朝聖《鐘樓怪人》的機會！

由聯合數位文創主辦之《鐘樓怪人》（Notre Dame de Paris）於今年 5 月 19 日至 5 月 23 日在高雄衛武營國家歌劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）、5 月 28 日至 6 月 6 日在台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）演出。即日起至 6 月 6 日止，優惠最低88折，購票請上udn售票網（高雄場台北場），客服專線請洽(02)7721-6958 #2 （每日9:00-18:00），把握機會手刀搶票，不要錯過。

國家歌劇院 衛武營 音樂劇

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