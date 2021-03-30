春天百花爭艷 日本茨城縣笠間巿美景、美藝、美酒登場

台北巿杜鵑花節引起一陣賞花潮，向來與台北杜鵑花一直有交流的日本茨城縣笠間巿，也將於4月中旬啟動一年一度的杜鵑花節，在那佔地7公頃的笠間杜鵑花公園小山丘上，盛開著霧島、久留米等各式品種的杜鵑花,共有25種、8千多棵的杜鵑花，形成全日本最壯觀的杜鵑花海，展現出各種繽紛色彩的最大魅力。

近幾年來，笠間巿的杜鵑花已漸漸成為台灣旅客春天必訪的行程，去年由於疫情之故而取消的杜鵑花節，今年預計將如期登場，屆時公園內還會舉辦各種品茶和音樂演奏會等各種活動，與民眾一起熱鬧賞花，享受這迷人的季節。笠間巿台灣辦事處長木下知香表示，雖然今年笠間巿的杜鵑花節仍然無法與台灣旅客見面，但仍希望能透過網路即時資訊與台灣民眾分享這笠間巿年度最大盛事之一的杜鵑花節。

由於笠間巿的杜鵑花種植已久，許多杜鵑像樹一樣高大，再加上杜鵑花公園的小山丘標高143公尺，因此，在這裡賞花的視覺從地面延伸到天空，從山坡府瞰花海，遊走花叢間，整個賞花的視覺是相當3D立體的，這些相互爭妍鬥豔的杜鵑如燎原野火般讓人震憾，這種體會少有，來過了才會知道。

與杜鵑花節差不多時間登場的「陶炎節」，則是東日本首屈一指的陶藝巿集，這也是茨城縣人氣最旺的大型活動之一，每年都有200多個當地窯燒工坊和藝術家在笠間藝術森林公園擺攤展示他們琳瑯滿目的創作，透過這些充滿個人特色的陶藝品可以認識笠間燒的過去與現在。

笠間燒的歷史可追溯自江戶時代，傳承至今已有200多年，設計師們依循傳統技法加以發揮自由創作的空間，作品以食器和生活器皿為主，不論是傳統復古或時尚，都表現在每位設計師的個人風格上，而且它的價格比其他日本名出產的陶藝品更加親民。

笠間燒的歷史悠久，目前大約有300多位陶藝家從事創作活動，其特色是工匠精心地用雙手捏製，再塗上釉料，在高溼度環境中燒製，在燒製過程，工匠必須精準的掌握力道與火候，每一件作品都是獨一無二的。獨具韻味的笠間燒陶器，在1992年，正式被日本國家指定為日本的傳統工藝品，並在2020年6月笠間燒被認定為日本遺産，連東京奧運也指定贈送茨城縣的笠間燒茶杯給各國元首當作紀念品。

大部分的人會用陶杯來喝茶，笠間巿則推薦用笠間燒來品當地的好酒，甚至為了讓大家用笠間產的酒與酒器進行乾杯，因此制定了以笠間燒酒杯飲用笠間地酒的條例。

茨城縣擁有五大水系加上當地的好米，孕育出關東地區最多的41間酒造，其中笠間市屬於「筑波山水系」，巿內擁有三間代表茨城的酒造。被群山環繞的笠間市盆地，自古以來即為豐壤的穀倉地帶，種植出許多優質好米，豐沛且清澈的地下水資源也讓此成為適合釀酒的地區。

今年在台灣頗受矚目的笠間巿日本酒，來自當地的三大酒造，包括在日本全國新酒評鑑會上連續七年獲獎的磯藏酒造、擁有850年以上的歷史且為日本第一家酒造的須藤本家，以及每年供奉御神酒於日本三大稻荷神社之一「笠間稻荷神社」的笹目兵衛商店。這三家酒造各有特色之外，由於笠間巿栗子不論產量或種植面積都是日本第一，當地的栗子甜度高、風味高雅、顆粒碩大的美味，在「地產地消」的概念下，笠間巿也開發出使用「栗子」為基礎製作燒酎，每年僅限量400支。