百達翡麗領銜全球鐘表拍賣 富藝斯、佳士得迎鐘表季

百達翡麗（Patek Philippe）可以說是當今拍賣市場價值最穩定的品牌。富藝斯（Phillips）鐘表繼今年初宣佈5月8至9日舉行之「名錶薈萃-日內瓦XIII」推出一套四代百達翡麗型號2499之後，公布第二波亮相的焦點拍品。佳士得（Christie’s）日前公布3月到6月間將於杜拜、紐約、香港與日內瓦等地一系列共10場的名表拍賣季行程，其中有8場為線上專場，各地領拍焦點也都是百達翡麗的珍罕之作。

富藝斯發布第二波的亮點拍品中，包含一枚極度珍罕百達翡麗型號5004不銹鋼萬年曆追針計時腕表，將以無底價形式上拍，估價20萬瑞郎起。型號5004當時是只接受品牌的高級客戶申請訂製的特殊款，從未出現於百達翡麗的型錄中，而停產前僅生產約50枚為不銹鋼材質，只有6枚曾出現在拍賣市場。