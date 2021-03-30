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2021世界威士忌競賽結果出爐 噶瑪蘭囊括台灣獎項
最新的世界威士忌競賽 （WWA，World Whiskies Awards）2021出爐，在台灣威士忌部分，都是由金車噶瑪蘭獲獎。由噶瑪蘭堡典（Kavalan Podium）單一麥芽威士忌，獲得台灣最佳單一麥芽威士忌；噶瑪蘭經典獨奏Solist Oloroso 雪莉桶原酒拿下台灣最佳單一麥芽單桶。
噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌酒精濃度為46%，帶有琥珀光澤的深金色，採用全新美國橡木桶與噶瑪蘭酒廠自有的重裝桶調配而成，一入口優雅乾淨花香和細膩甜蜜便緩緩蔓延舌間，而後顯現如青蘋果般的亞熱帶水果香氣、散發櫻桃、葡萄與白胡椒氣息，造就饒富層次的香韻風味，口感雅緻滑順，餘韻綿延悠揚，將噶瑪蘭優雅細膩的風格，表現得淋漓盡致，適合與台式、日式、泰式等各式的料理一起搭配飲用。
噶瑪蘭經典獨奏Solist Oloroso雪莉桶原酒，無經冷凝過濾處理，帶著穩重、深沉和可口的黑葡萄乾色澤，風味純淨，帶有豐富與多層次的乾果、堅果和辛香料香氣，並隱約散發著迷人、愉悅的杏仁香，襯托出迷人悠長的多層次口感，酒體醇厚，完美保留馥郁香醇原味，適合純飲。
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