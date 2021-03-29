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開幕送招牌菜！富錦樹台菜香檳插旗大直 獨家料理必嚐

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
富錦樹台菜香檳大直店以現代新古典風格為設計主軸。圖／富錦樹提供
富錦樹台菜香檳大直店以現代新古典風格為設計主軸。圖／富錦樹提供

繼敦北店、東京日本橋店後，觸角多元的富錦樹自4月6日起，將進軍大直春大直購物商場，開設「富錦樹台菜香檳大直店」。除了持續提供經典的台菜料理菜單外，店內也推出鮮蟹海鮮麻油雞米糕、富錦酸菜白肉鍋等2款獨家限定菜色，更有開幕期間限時推出的「四海為富豪華海鮮拼盤」。大直店也攜手Bar Weekend，打造2款創意調酒。為慶祝開幕，打卡還可免費獲贈「樹子水蓮」。

不同於傳統台菜「熱炒快食」的型態，富錦樹台菜香檳自2014 年推出以來，即是強調以「法式的慢食節奏」享受台菜，並且加入創新的料理元素，還透過香檳結合台菜的概念，享受餐酒相佐所帶來的層次風味。細緻且帶著儀式感的用餐環境與氣氛，也成為富錦樹台菜香檳所刻劃的重點之一。

即將開幕的富錦樹台菜香檳大直店，位於春大直商場，共設有60席座位，其中包含可容納16人的獨立包廂。相較於敦北店的設計風格，由鄭士傑所操刀設計的大直店，主打「現代新古典」風格，以沉穩的木質調性為主，並以大理石桌面、流線型落地窗、手工訂製吊燈等元素，增添現代與優雅的平衡感。甚至連天花板的格線，也是完全呼應地板的格線所設計，達到上下均衡的一致感。

菜單部份，大直店仍供應有寶島米粉、老皮嫩肉、松花蒼蠅頭、特調白斬雞等招牌餐點，並且獨家推出鮮蟹海鮮麻油雞米糕、富錦酸菜白肉鍋等2款獨家限定菜色，均適合8人共享。「鮮蟹海鮮麻油雞米糕」使用自製米糕為基底，搭上特製滷汁調味。配料則由雲林放養自然雞、澎湖軟絲與信成麻油爆炒而成，並搭配蟹肉及蟹黃醬上桌，帶有濃醇香氣與海鮮鮮味，每份3,800元。「富錦酸菜白肉鍋」則以蔬菜高湯為底，並再加入層層堆疊的酸白菜、五花肉、金華火腿與多種時蔬、木棉豆腐蒸煮，有著刺激味蕾的酸香甘甜，每份1,800元。

相較過去敦北店的酒單，大直店與Bar Weekend攜手，推出2款聯名調酒。「花果山上富錦樹」使用伯納多金黃香檳搭配水梨、蘋果、情人果、蔓越莓與蜂蜜調製，帶有豐富的果感，每杯400元（無酒精280元）。另外期間限定的「芒果青春琴費斯」以情人果為主軸，並利用四季春為主體調製，帶有乳酸氣泡感，每杯450元。

4月6日至4月18日期間，富錦樹台菜香檳大直店推出開幕限定「四海為富豪華海鮮拼盤」，內含有台灣野生龍蝦、澎湖明蝦、沙母與滷煮的南非鮑魚，適合8人共享，每日限量2套，需於3日前預約，每份8,888元。另外為慶祝新店開幕，4月6日至4月30日期間，打卡即可獲得價值380元的「樹子水蓮」一份。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

富錦樹台菜香檳大直店與Bar Weekend攜手，推出花果山上富錦樹、芒果青春琴費斯2款聯名調酒。記者陳睿中／攝影
富錦樹台菜香檳大直店與Bar Weekend攜手，推出花果山上富錦樹、芒果青春琴費斯2款聯名調酒。記者陳睿中／攝影
大直店限定「富錦酸菜白肉鍋」，每份1,800元。記者陳睿中／攝影
大直店限定「富錦酸菜白肉鍋」，每份1,800元。記者陳睿中／攝影
開幕期間限定「四海為富豪華海鮮拼盤」，每份8,888元。記者陳睿中／攝影
開幕期間限定「四海為富豪華海鮮拼盤」，每份8,888元。記者陳睿中／攝影
大直店限定「鮮蟹海鮮麻油雞米糕」，每份3,800元。記者陳睿中／攝影
大直店限定「鮮蟹海鮮麻油雞米糕」，每份3,800元。記者陳睿中／攝影

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