HUBLOT彩虹大軍來襲 全通透藍寶水晶酒桶形陀飛輪帥翻
LVMH集團旗下以運動潮流特色深受新世代藏家喜愛的宇舶表（Hublot），今（3月29）日發表三款今年春季的全新力作。除了持續與潮流雕塑藝術大師Richard Orlinski再次推出全新經典融合系列Orlinski鏤空計時碼表，本季也有多款深受歡迎的表款換上新裝，包括兩種尺寸的Big Bang Unico鈦金以及Big Bang One Click精鋼腕表、以及最新Spirit of Big Bang陀飛輪5日鍊腕表，華麗的的色調絕對是本季不可或缺的單品。
近年來腕表掀起的彩虹漸層熱潮，HUBLOT的Big Bang Unico彩虹寶石鈦金計時碼表是繼皇金款後又一最新力作。備有直徑45毫米和42毫米兩種尺寸，表殼與表圈漸層鑲嵌紅寶石、藍色托帕石、沙弗萊石等八種流行色調寶石，彩虹配色更延伸至鱷魚皮表帶，漸層色彩打造夢幻視覺效果。除了鈦金計時碼表鈦金計時碼表，亦有表盤鑲滿漸層彩虹色寶石的39毫米Big Bang One Click精鋼款。
宇舶極具特色的酒桶形表殼系列Spirit of Big Bang，今年推出搭載專為酒桶型表殼而研發的自製陀飛輪機芯與獨家「One-Click」單鍵快拆表帶裝置的新作Spirit of Big Bang陀飛輪５日鍊腕表，備有白色碳纖維與藍寶石水晶兩種材質表殼可選，每款均限量發行。採用黑白撞色設計的白色迷彩碳纖維，表殼、表背以及表圈的複合材質由微玻璃纖維製成的無紡布（NWF）構成，鮮明的色彩對比呈現強烈的視覺衝力，全球限量100只。透過全新3D加工技術與超過100小時的精密打磨切割打造的Spirit of Big Bang陀飛輪彩虹圈藍寶石腕表，外殼共由四塊精密加工的藍寶石構成，全部透明可見隱藏於表殼之中的機械機芯，表圈並以K金漸層鑲嵌54顆梯形切割多彩寶石鑲飾，為全通透的動感更添時尚魅力。
Richard Orlinski在經典融合系列Orlinski聯名計時碼表中注入復古與新未來主義兩種藝術風格，全新45毫米的經典融合系列Orlinski鏤空計時碼表，運用宇舶獨家皇金（king Gold）、專利白陶瓷與鈦金屬打造，表殼、表冠、表圈以及按把都採用Richard Orlinski雕塑作品標誌性的立體切面與鏡面拋光工藝，以12個切面對應表盤的數字刻度，搭載鏤空計時機芯，三款材質均限量全球200只。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言