HUBLOT彩虹大軍來襲 全通透藍寶水晶酒桶形陀飛輪帥翻

LVMH集團旗下以運動潮流特色深受新世代藏家喜愛的宇舶表(Hublot),今(3月29)日發表三款今年春季的全新力作。除了持續與潮流雕塑藝術大師Richard Orlinski再次推出全新經典融合系列Orlinski鏤空計時碼表,本季也有多款深受歡迎的表款換上新裝,包括兩種尺寸的Big Bang Unico鈦金以及Big Bang One Click精鋼腕表、以及最新Spirit of Big Bang陀飛輪5日鍊腕表,華麗的的色調絕對是本季不可或缺的單品。

近年來腕表掀起的彩虹漸層熱潮,HUBLOT的Big Bang Unico彩虹寶石鈦金計時碼表是繼皇金款後又一最新力作。備有直徑45毫米和42毫米兩種尺寸,表殼與表圈漸層鑲嵌紅寶石、藍色托帕石、沙弗萊石等八種流行色調寶石,彩虹配色更延伸至鱷魚皮表帶,漸層色彩打造夢幻視覺效果。除了鈦金計時碼表鈦金計時碼表,亦有表盤鑲滿漸層彩虹色寶石的39毫米Big Bang One Click精鋼款。

宇舶極具特色的酒桶形表殼系列Spirit of Big Bang,今年推出搭載專為酒桶型表殼而研發的自製陀飛輪機芯與獨家「One-Click」單鍵快拆表帶裝置的新作Spirit of Big Bang陀飛輪5日鍊腕表,備有白色碳纖維與藍寶石水晶兩種材質表殼可選,每款均限量發行。採用黑白撞色設計的白色迷彩碳纖維,表殼、表背以及表圈的複合材質由微玻璃纖維製成的無紡布(NWF)構成,鮮明的色彩對比呈現強烈的視覺衝力,全球限量100只。透過全新3D加工技術與超過100小時的精密打磨切割打造的Spirit of Big Bang陀飛輪彩虹圈藍寶石腕表,外殼共由四塊精密加工的藍寶石構成,全部透明可見隱藏於表殼之中的機械機芯,表圈並以K金漸層鑲嵌54顆梯形切割多彩寶石鑲飾,為全通透的動感更添時尚魅力。