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HUBLOT彩虹大軍來襲 全通透藍寶水晶酒桶形陀飛輪帥翻

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Big Bang One Click彩紅寶石39毫米精鋼腕表，215萬9,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click彩紅寶石39毫米精鋼腕表，215萬9,000元。圖／宇舶表提供

LVMH集團旗下以運動潮流特色深受新世代藏家喜愛的宇舶表（Hublot），今（3月29）日發表三款今年春季的全新力作。除了持續與潮流雕塑藝術大師Richard Orlinski再次推出全新經典融合系列Orlinski鏤空計時碼表，本季也有多款深受歡迎的表款換上新裝，包括兩種尺寸的Big Bang Unico鈦金以及Big Bang One Click精鋼腕表、以及最新Spirit of Big Bang陀飛輪5日鍊腕表，華麗的的色調絕對是本季不可或缺的單品。

近年來腕表掀起的彩虹漸層熱潮，HUBLOT的Big Bang Unico彩虹寶石鈦金計時碼表是繼皇金款後又一最新力作。備有直徑45毫米和42毫米兩種尺寸，表殼與表圈漸層鑲嵌紅寶石、藍色托帕石、沙弗萊石等八種流行色調寶石，彩虹配色更延伸至鱷魚皮表帶，漸層色彩打造夢幻視覺效果。除了鈦金計時碼表鈦金計時碼表，亦有表盤鑲滿漸層彩虹色寶石的39毫米Big Bang One Click精鋼款。

宇舶極具特色的酒桶形表殼系列Spirit of Big Bang，今年推出搭載專為酒桶型表殼而研發的自製陀飛輪機芯與獨家「One-Click」單鍵快拆表帶裝置的新作Spirit of Big Bang陀飛輪５日鍊腕表，備有白色碳纖維與藍寶石水晶兩種材質表殼可選，每款均限量發行。採用黑白撞色設計的白色迷彩碳纖維，表殼、表背以及表圈的複合材質由微玻璃纖維製成的無紡布（NWF）構成，鮮明的色彩對比呈現強烈的視覺衝力，全球限量100只。透過全新3D加工技術與超過100小時的精密打磨切割打造的Spirit of Big Bang陀飛輪彩虹圈藍寶石腕表，外殼共由四塊精密加工的藍寶石構成，全部透明可見隱藏於表殼之中的機械機芯，表圈並以K金漸層鑲嵌54顆梯形切割多彩寶石鑲飾，為全通透的動感更添時尚魅力。

Richard Orlinski在經典融合系列Orlinski聯名計時碼表中注入復古與新未來主義兩種藝術風格，全新45毫米的經典融合系列Orlinski鏤空計時碼表，運用宇舶獨家皇金（king Gold）、專利白陶瓷與鈦金屬打造，表殼、表冠、表圈以及按把都採用Richard Orlinski雕塑作品標誌性的立體切面與鏡面拋光工藝，以12個切面對應表盤的數字刻度，搭載鏤空計時機芯，三款材質均限量全球200只。

經典融合系列ORLINSKI鏤空計時碼表45毫米皇金款。圖／宇舶表提供
經典融合系列ORLINSKI鏤空計時碼表45毫米皇金款。圖／宇舶表提供
SPIRIT OF BIG BANG陀飛輪5日鍊腕表輕盈碳纖維白色款，294萬3,000元，限量100只。圖／宇舶表提供
SPIRIT OF BIG BANG陀飛輪5日鍊腕表輕盈碳纖維白色款，294萬3,000元，限量100只。圖／宇舶表提供
經典融合系列ORLINSKI鏤空計時碼表45毫米鈦金屬款，55萬3,000元，限量200只。圖／宇舶表提供
經典融合系列ORLINSKI鏤空計時碼表45毫米鈦金屬款，55萬3,000元，限量200只。圖／宇舶表提供
SPIRIT OF BIG BANG 陀飛輪5日鍊腕表彩虹圈藍寶石款，572萬3,000元，限量50只。圖／宇舶表提供
SPIRIT OF BIG BANG 陀飛輪5日鍊腕表彩虹圈藍寶石款，572萬3,000元，限量50只。圖／宇舶表提供
SPIRIT OF BIG BANG 陀飛輪5日鍊腕表碳纖維白色款，限量100只。圖／宇舶表提供
SPIRIT OF BIG BANG 陀飛輪5日鍊腕表碳纖維白色款，限量100只。圖／宇舶表提供
經典融合系列ORLINSKI鏤空計時碼表45毫米白色陶瓷款，58萬6,000元，限量200只。圖／宇舶表提供
經典融合系列ORLINSKI鏤空計時碼表45毫米白色陶瓷款，58萬6,000元，限量200只。圖／宇舶表提供
經典融合系列ORLINSKI鏤空計時碼表白色陶瓷款。圖／宇舶表提供
經典融合系列ORLINSKI鏤空計時碼表白色陶瓷款。圖／宇舶表提供
經典融合系列ORLINSKI鏤空計時碼表45毫米皇金款，117萬4,000元，限量200只。圖／宇舶表提供
經典融合系列ORLINSKI鏤空計時碼表45毫米皇金款，117萬4,000元，限量200只。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico彩虹寶石鈦金計時碼表，45毫米歀219萬1,000元；42毫米歀186萬4,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico彩虹寶石鈦金計時碼表，45毫米歀219萬1,000元；42毫米歀186萬4,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico彩虹寶石鈦金計時碼表，45毫米歀219萬1,000元；42毫米歀186萬4,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico彩虹寶石鈦金計時碼表，45毫米歀219萬1,000元；42毫米歀186萬4,000元。圖／宇舶表提供

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