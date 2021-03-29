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護照久沒用了吧！台中這家OUTLET會員拿護照購物有好康

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中日曜天地OUTLET下個月1日至26日舉辦歐洲名牌採購會，首5日只要會員回店秀出護照，就可直接獲得百元購物金。記者黃寅／攝影
台中日曜天地OUTLET下個月1日至26日舉辦歐洲名牌採購會，首5日只要會員回店秀出護照，就可直接獲得百元購物金。記者黃寅／攝影

受疫情限制，民眾的護照都已久未使用。台中日曜天地OUTLET下個月1日至26日舉辦歐洲名牌採購會，首5日只要會員回店秀出護照，就可直接獲得百元購物金，且另除了名牌折扣全面2折起，只要消費集滿2個不同歐洲品牌櫃的限定章，還有機會抽中雙人機票搭機跳島玩澎湖、金門、馬祖。

日曜天地OUTLET說，歐洲名牌採購會號召GUCCI、BURBERRY、ARMANI、Le coq Sportif 等30大歐洲名牌，全面2折起、滿千再折百，不論是精品時裝、包包手錶等配件，還是知名運動服飾商品通通有，免出國就能以OUTLET價買到划算商品。

像是ARMANI女款白色洋裝，原價5700元，特價1710元，下殺3折，搭配的女款綁帶鞋，原價29800元，下殺1折，2980元帶回家，5000元有找就可輕鬆入手整套行頭。另如GLORIA墨鏡1折起，ADIDAS、FILA墨鏡原價9900元，通通下1折，990元帶回家；精光堂時計則推出名錶2折起，原價152000元的瑞士康斯登錶，特價39999元，直接現省11萬。

同期4月1日全新開幕的永城精品，引進歐美知名精品鞋品牌，像是義大利休閒鞋IMAC、西班牙Verbenas、紳士鞋聞名的Berwick全面3折起，還有紅遍歐美的ALL BLACK鞋履品牌進駐，為整體品牌陣容更添加戰力。

台中日曜天地OUTLET下個月1日至26日舉辦歐洲名牌採購會，首5日只要會員回店秀出護照，就可直接獲得百元購物金。記者黃寅／攝影
台中日曜天地OUTLET下個月1日至26日舉辦歐洲名牌採購會，首5日只要會員回店秀出護照，就可直接獲得百元購物金。記者黃寅／攝影

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