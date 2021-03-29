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蔡依珊戴上億卡地亞祖母綠珠寶有戀愛感「催產素爆發」

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蔡依珊出席「非凡語彙」頂級珠寶鑑賞會，配戴價值上億的卡地亞祖母綠鑽石項鍊。記者／王聰賢攝影
蔡依珊出席「非凡語彙」頂級珠寶鑑賞會，配戴價值上億的卡地亞祖母綠鑽石項鍊。記者／王聰賢攝影

法國頂級珠寶品牌卡地亞（CARTIER）自3月27日起4月11日止於台北101專賣店上舉辦「非凡語彙」頂級珠寶鑑賞會，包括多套去年透過線上發表、從未來台亮相之全新 [SUR]NATUREL頂級珠寶在內，共有逾300件頂級珠寶暨腕表以及骨董珍藏系列作品來台展出。並自4月14日起移師高雄漢神百貨及台北微風廣場巡迴展出，採預約制。「紅豆幫」名媛蔡依珊今天更特地演繹首次來台展出的GEOMANIA項鍊，主石為一顆7.50克拉八角形的無油哥倫比亞祖母綠，「卡地亞用黑綠白三個顏色的組合，感覺很像個藝術品，」她說。

蔡依珊表示自己很小就認識卡地亞：「小時候看媽媽在化妝台很幸福地戴上卡地亞的首飾，媽媽眼神充滿著愛，那是我第一次認識CARTIER。」而自己創業成績不俗的她也很獨立，從她擁有的第一件卡地亞項鍊開始，大部分的珠寶都是自己買，「能力範圍內適時地給自己一點獎勵很不錯，會想到這是我的努力換來的，」蔡依珊說：「女人跟珠寶的關係不需要男人。戴上去心情好，就有戀愛的感覺。」而身上這條價值上億的GEOMANIA項鍊她很喜歡，直笑說有她的名字：「這是催產素（戀愛激素）爆發！」

本次展出的各式珠寶，以卡地亞百餘年來精湛豐沛的珠寶語彙，建構出引人入勝的超凡工藝，包括對比配色、珍稀寶石、幾何線條等，此次更有多件作品聚焦優質的祖母綠寶石。GEOMANIA項鍊的三色組合始於裝飾藝術盛行的1920年代，透過璀璨白鑽與黑色縞瑪瑙的交織排列，在平面上創造出立體深度的視覺效果。同樣以祖母綠為主石的POPAYAN長項鍊，則以一組10顆的六角形祖母綠，透過可轉動關節與立體的結構，勾勒花朵盛開的姿態，設計精巧的長鍊還可轉換成手鍊配戴。

而擅長精挑色彩迷人的珍稀寶石、透過對比或絢麗的color play配色，淋漓呈現生動鮮活的作品，亦是卡地亞的設計自1930年代開始就廣為人知的特色。除了以貴重寶石交織的水果錦囊Tutti Frutti，品牌也經常使用黃水晶、紫水晶、海水藍寶石、橄欖石等繽紛多姿的色調於作品中，例如此次TEINTE DOREE戒指與手環便以幾何線條與參差的色調，尤其彰顯戒指28.48克拉黃水晶的純淨通透。ASTRALIS 耳環及手環套組則聚焦橄欖石，並以鑽石和縞瑪瑙的幾何織網交疊出豐富的層次感。

ASTERION系列則罕見的深灰色和深褐色鑽石為主角，除了以少見的切割手法呈現寶石的特色，細節更以灰色鑽石切磨成球作為配石，營造華麗又和諧的共鳴效果。以往較多出現在戒指和手鐲上的鏤空美洲豹，此次則少見地出現在大件項鍊上。而精選整理過的歷史作品的卡地亞骨董珍藏系列（Cartier Tradition），此次有許多2戰期間的生活精品，在配戴珠寶之外，也透過日常生活的物件講究精緻的品味。

POPAYAN耳環，鑲嵌兩顆共重3.42克拉的哥倫比亞六角形祖母綠主石，約1,610萬元。圖／卡地亞提供
POPAYAN耳環，鑲嵌兩顆共重3.42克拉的哥倫比亞六角形祖母綠主石，約1,610萬元。圖／卡地亞提供
蔡依珊出席「非凡語彙」頂級珠寶鑑賞會，配戴價值上億的卡地亞祖母綠鑽石項鍊。記者／王聰賢攝影
蔡依珊出席「非凡語彙」頂級珠寶鑑賞會，配戴價值上億的卡地亞祖母綠鑽石項鍊。記者／王聰賢攝影
卡地亞「非凡語彙」頂級珠寶鑑賞會，帶來多套首度來台的頂級珠寶新作。記者／王聰賢攝影
卡地亞「非凡語彙」頂級珠寶鑑賞會，帶來多套首度來台的頂級珠寶新作。記者／王聰賢攝影
TEINTE DOREE黃水晶手環，2,070萬元。圖／卡地亞提供
TEINTE DOREE黃水晶手環，2,070萬元。圖／卡地亞提供
ASTRALIS 橄欖石耳環，約715萬元。圖／卡地亞提供
ASTRALIS 橄欖石耳環，約715萬元。圖／卡地亞提供
POPAYAN祖母綠耳環，兩顆共重3.42克拉的哥倫比亞六角形祖母綠主石，約1,610萬元。圖／卡地亞提供
POPAYAN祖母綠耳環，兩顆共重3.42克拉的哥倫比亞六角形祖母綠主石，約1,610萬元。圖／卡地亞提供
全新2021鐘表與奇蹟表款之一，Panthère Songeuse美洲豹鋪鑽腕表，約680萬元。圖／卡地亞提供
全新2021鐘表與奇蹟表款之一，Panthère Songeuse美洲豹鋪鑽腕表，約680萬元。圖／卡地亞提供
TEINTE DOREE黃水晶戒指，鑲嵌28.48克拉的凸圓形切割黃水晶主石，約855萬元。圖／卡地亞提供
TEINTE DOREE黃水晶戒指，鑲嵌28.48克拉的凸圓形切割黃水晶主石，約855萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞「非凡語彙」頂級珠寶鑑賞會，共有約30億頂級作品登台。記者／王聰賢攝影
卡地亞「非凡語彙」頂級珠寶鑑賞會，共有約30億頂級作品登台。記者／王聰賢攝影
Panthère de Cartier美洲豹鏤空項鍊，約1,520萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹鏤空項鍊，約1,520萬元。圖／卡地亞提供
蔡依珊出席「非凡語彙」頂級珠寶鑑賞會，配戴價值上億的卡地亞祖母綠鑽石項鍊。記者／王聰賢攝影
蔡依珊出席「非凡語彙」頂級珠寶鑑賞會，配戴價值上億的卡地亞祖母綠鑽石項鍊。記者／王聰賢攝影
POPAYAN祖母綠多種配戴式項鍊共鑲嵌10顆共24.64 克拉的哥倫比亞六角形祖母綠、7顆共重3.63克拉的六角形鑽石，可拆解為長項鍊、短項鍊、2條手鍊配戴，約8,050萬元。圖／卡地亞提供
POPAYAN祖母綠多種配戴式項鍊共鑲嵌10顆共24.64 克拉的哥倫比亞六角形祖母綠、7顆共重3.63克拉的六角形鑽石，可拆解為長項鍊、短項鍊、2條手鍊配戴，約8,050萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞「非凡語彙」頂級珠寶鑑賞會，帶來多套首度來台的頂級珠寶新作。記者／王聰賢攝影
卡地亞「非凡語彙」頂級珠寶鑑賞會，帶來多套首度來台的頂級珠寶新作。記者／王聰賢攝影
卡地亞古董珍藏系列可拆式胸針/手環，卡地亞巴黎1947年作品，鉑金與白金鑲嵌鑽石，約680萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞古董珍藏系列可拆式胸針/手環，卡地亞巴黎1947年作品，鉑金與白金鑲嵌鑽石，約680萬元。圖／卡地亞提供
GEOMANIA祖母綠項鍊，鑲嵌7.50克拉的哥倫比亞圓角八角形祖母綠主石，配3顆共重5.79克拉的哥倫比亞八角形祖母綠，與2顆共重2.00克拉的三角形改良圓形明亮式切割鑽石，約1億1,050萬元。圖／卡地亞提供
GEOMANIA祖母綠項鍊，鑲嵌7.50克拉的哥倫比亞圓角八角形祖母綠主石，配3顆共重5.79克拉的哥倫比亞八角形祖母綠，與2顆共重2.00克拉的三角形改良圓形明亮式切割鑽石，約1億1,050萬元。圖／卡地亞提供
ASTERION深褐色方形鑽石戒指，鑲嵌2.35克拉的深褐色方形主鑽、灰色鑽石球、鑽石，約785萬元。圖／卡地亞提供
ASTERION深褐色方形鑽石戒指，鑲嵌2.35克拉的深褐色方形主鑽、灰色鑽石球、鑽石，約785萬元。圖／卡地亞提供
ASTERION深灰色鑽石耳環白金，兩顆七面人像切面絢麗深灰色鑽石共7.48克拉，兩顆矩形玫瑰切彩淺灰色鑽石，兩顆枕形玫瑰切淺灰彩鑽石，灰色鑽石珠，明亮式切割鑽石，750萬元。圖／卡地亞提供
ASTERION深灰色鑽石耳環白金，兩顆七面人像切面絢麗深灰色鑽石共7.48克拉，兩顆矩形玫瑰切彩淺灰色鑽石，兩顆枕形玫瑰切淺灰彩鑽石，灰色鑽石珠，明亮式切割鑽石，750萬元。圖／卡地亞提供
GREEN COBALT藍寶祖母綠戒指，鑲嵌克什米爾5.20克拉明亮式切割藍寶石及哥倫比亞4.16克拉明亮式切割祖母綠，約9,150萬元。圖／卡地亞提供
GREEN COBALT藍寶祖母綠戒指，鑲嵌克什米爾5.20克拉明亮式切割藍寶石及哥倫比亞4.16克拉明亮式切割祖母綠，約9,150萬元。圖／卡地亞提供
ASTRALIS橄欖石手環，鑲嵌34.66 克拉的長方形橄欖石主石，1,960萬元。圖／卡地亞提供
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GEOMANIA祖母綠戒指，3.36克拉的哥倫比亞八角形階梯式切割祖母綠，約2,030萬元。圖／卡地亞提供
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