蔡依珊戴上億卡地亞祖母綠珠寶有戀愛感「催產素爆發」

法國頂級珠寶品牌卡地亞（CARTIER）自3月27日起4月11日止於台北101專賣店上舉辦「非凡語彙」頂級珠寶鑑賞會，包括多套去年透過線上發表、從未來台亮相之全新 [SUR]NATUREL頂級珠寶在內，共有逾300件頂級珠寶暨腕表以及骨董珍藏系列作品來台展出。並自4月14日起移師高雄漢神百貨及台北微風廣場巡迴展出，採預約制。「紅豆幫」名媛蔡依珊今天更特地演繹首次來台展出的GEOMANIA項鍊，主石為一顆7.50克拉八角形的無油哥倫比亞祖母綠，「卡地亞用黑綠白三個顏色的組合，感覺很像個藝術品，」她說。

蔡依珊表示自己很小就認識卡地亞：「小時候看媽媽在化妝台很幸福地戴上卡地亞的首飾，媽媽眼神充滿著愛，那是我第一次認識CARTIER。」而自己創業成績不俗的她也很獨立，從她擁有的第一件卡地亞項鍊開始，大部分的珠寶都是自己買，「能力範圍內適時地給自己一點獎勵很不錯，會想到這是我的努力換來的，」蔡依珊說：「女人跟珠寶的關係不需要男人。戴上去心情好，就有戀愛的感覺。」而身上這條價值上億的GEOMANIA項鍊她很喜歡，直笑說有她的名字：「這是催產素（戀愛激素）爆發！」

本次展出的各式珠寶，以卡地亞百餘年來精湛豐沛的珠寶語彙，建構出引人入勝的超凡工藝，包括對比配色、珍稀寶石、幾何線條等，此次更有多件作品聚焦優質的祖母綠寶石。GEOMANIA項鍊的三色組合始於裝飾藝術盛行的1920年代，透過璀璨白鑽與黑色縞瑪瑙的交織排列，在平面上創造出立體深度的視覺效果。同樣以祖母綠為主石的POPAYAN長項鍊，則以一組10顆的六角形祖母綠，透過可轉動關節與立體的結構，勾勒花朵盛開的姿態，設計精巧的長鍊還可轉換成手鍊配戴。

而擅長精挑色彩迷人的珍稀寶石、透過對比或絢麗的color play配色，淋漓呈現生動鮮活的作品，亦是卡地亞的設計自1930年代開始就廣為人知的特色。除了以貴重寶石交織的水果錦囊Tutti Frutti，品牌也經常使用黃水晶、紫水晶、海水藍寶石、橄欖石等繽紛多姿的色調於作品中，例如此次TEINTE DOREE戒指與手環便以幾何線條與參差的色調，尤其彰顯戒指28.48克拉黃水晶的純淨通透。ASTRALIS 耳環及手環套組則聚焦橄欖石，並以鑽石和縞瑪瑙的幾何織網交疊出豐富的層次感。