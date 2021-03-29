快訊

漲潮時長賜輪若能脫困 蘇伊士運河可能稍後復航

為何雲嘉區最高將領每年到此春祭？背後故事賺人熱淚

西班牙版的羅曼尼康帝 蘭沙加酒莊新年份發表

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
蘭沙加酒莊有「西班牙版的羅曼尼．康帝」美譽。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘭沙加酒莊有「西班牙版的羅曼尼．康帝」美譽。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

葡萄酒的世界裡，來自法國勃根地、號稱「酒王之王」的羅曼尼．康帝（Romanée-Conti）聲名遠播，想要一親芳澤，首先口袋得要夠深。在西班牙，有一個酒莊是西班牙人口耳相傳的「西班牙版的羅曼尼．康帝」，葡萄酒非常精彩，但價格卻親民許多，那就是來自西班牙知名Rioja產區的蘭沙加酒莊（BODEGA LANZAGA）。

2015年時，葡萄酒大師、國際權威酒評家Tim Atkin，效仿法國波爾多1855年的分級制度，發表了一份西班牙Rioja產區版本的分級制度（Classification of Rioja）。將Rioja主要酒莊分為5個等級，評選出最頂級的61個酒莊，而蘭沙加酒莊便入選為最高等級的一級莊。

蘭沙加酒莊創建時的夢想，便是釀造出18世紀最好的Rioja葡萄酒，當時西班牙的葡萄酒產區還在流行種植名氣大、好賣的國際葡萄品種，但蘭沙加酒莊首席釀酒師Telmo Rodríguez認為，復興西班牙傳統葡萄品種是他的使命。

蘭沙加酒莊憑著購買葡萄園時對風土的講究、少量的生產、精耕細作，甚至不惜工本採用生物動力法，加以歷年來各界酒評家 的高分肯定，一步步奠定了西班牙民間口耳相傳的「西班牙版的羅曼尼．康帝」地位。

蘭沙加酒莊樹叢特級紅酒（Las Beatas）最近發行的2017年份，更是其中的稀有酒款，葡萄園佔地僅1.9公頃，2016年總產量僅有1521瓶。新年份充滿風信子、紫羅蘭、茴香、櫻花、與濃郁的花香，可愛卻又細膩。 口感純淨，單寧細膩，層次豐富。知名酒評家James Suckling給了它100分，葡萄酒大師Tim Atkin也給了它98分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘭沙加酒莊來自西班牙最知名的產區Rioja。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘭沙加酒莊來自西班牙最知名的產區Rioja。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘭沙加酒莊首席釀酒師Telmo Rodriguez，是當代最盛名的西班牙釀酒師。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘭沙加酒莊首席釀酒師Telmo Rodriguez，是當代最盛名的西班牙釀酒師。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

西班牙 葡萄酒

相關新聞

整個4月「免費吃兒童餐」！嚕嚕米餐廳8款便當新登場

在兒童節即將到來之際，充滿療癒氛圍的「Moomin Café嚕嚕米主題餐廳」推出一系列優惠活動，整個4月平日均可享「免費...

免課金直升40級！辦遠傳指定5G方案加碼《天堂2M》獨家寶箱

遊戲玩家除了精進戰術、技術，更對網速有極高要求！5G新世代來臨，手機遊戲產業將是5G最強應用，遠傳自5G開台以來，即以極...

考驗記憶和眼力 來試試Ferragamo全新線上小遊戲吧！

每個時尚品牌都有自己標誌性的設計元素，除了透過服裝、配件等單品強調這樣的品牌特色之外，用這些元素來打造益智小遊戲似乎也是...

全家推媽祖繞境福袋卡購物金最高翻3倍 連假咖啡6折起

即將到來的清明連續假期，全家便利商店搶先宣布集結線上與線下吃喝玩樂活動，提供多種優惠，滿足民眾出遊、團聚的飲食娛樂需求。

米其林餐盤推薦WILDWOOD 點乾式熟成牛排限期送中卷

位於新光三越台北信義新天地A9館4樓的米其林餐盤推薦WILDWOOD原木燒烤餐廳，推出春季新菜，主打台南龍眼木原木燒烤牛...

7-ELEVEN每月1日自帶杯優惠提升為5元 目標2050年全面無塑

「環保永續」是各行各業皆越來越注重的議題，現更積極化為實際行動。統一超商領先零售業，率先響應金管會提出「公司治理3.0-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。