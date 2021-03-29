西班牙版的羅曼尼康帝 蘭沙加酒莊新年份發表

在葡萄酒的世界裡，來自法國勃根地、號稱「酒王之王」的羅曼尼．康帝（Romanée-Conti）聲名遠播，想要一親芳澤，首先口袋得要夠深。在西班牙，有一個酒莊是西班牙人口耳相傳的「西班牙版的羅曼尼．康帝」，葡萄酒非常精彩，但價格卻親民許多，那就是來自西班牙知名Rioja產區的蘭沙加酒莊（BODEGA LANZAGA）。

2015年時，葡萄酒大師、國際權威酒評家Tim Atkin，效仿法國波爾多1855年的分級制度，發表了一份西班牙Rioja產區版本的分級制度（Classification of Rioja）。將Rioja主要酒莊分為5個等級，評選出最頂級的61個酒莊，而蘭沙加酒莊便入選為最高等級的一級莊。

蘭沙加酒莊創建時的夢想，便是釀造出18世紀最好的Rioja葡萄酒，當時西班牙的葡萄酒產區還在流行種植名氣大、好賣的國際葡萄品種，但蘭沙加酒莊首席釀酒師Telmo Rodríguez認為，復興西班牙傳統葡萄品種是他的使命。

蘭沙加酒莊憑著購買葡萄園時對風土的講究、少量的生產、精耕細作，甚至不惜工本採用生物動力法，加以歷年來各界酒評家 的高分肯定，一步步奠定了西班牙民間口耳相傳的「西班牙版的羅曼尼．康帝」地位。

蘭沙加酒莊樹叢特級紅酒（Las Beatas）最近發行的2017年份，更是其中的稀有酒款，葡萄園佔地僅1.9公頃，2016年總產量僅有1521瓶。新年份充滿風信子、紫羅蘭、茴香、櫻花、與濃郁的花香，可愛卻又細膩。 口感純淨，單寧細膩，層次豐富。知名酒評家James Suckling給了它100分，葡萄酒大師Tim Atkin也給了它98分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康