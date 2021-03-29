整個4月「免費吃兒童餐」！嚕嚕米餐廳8款便當新登場

在兒童節即將到來之際，充滿療癒氛圍的「Moomin Café嚕嚕米主題餐廳」推出一系列優惠活動，整個4月平日均可享「免費的兒童餐」，連假期間點兒童餐再加贈角色徽章，另外店內針對上班族，特別推出8種不同口味的造型便當，讓嚕嚕米陪著粉絲們一同努力。

來自日本的Moomin Café嚕嚕米主題餐廳，標榜是全台唯一的嚕嚕米主題餐廳。店內充滿各式各樣的嚕嚕米元素，還有多款呼應角色的餐點，並且設有商品部販售許多週邊商品。其中「兒童餐」除了白醬起司德式香腸燉飯、粉紅醬培根義大利麵等2款主餐外，還匯聚小朋友所喜愛的嚕嚕米造型鬆餅、炸雞、薯條和時令水果，並且附贈飲料，每套200元起。

整個4月期間，凡是平日來店用餐，2位大人與1名12歲以下孩童同行，2名大人均點用鹹食套餐，即可免費招待「粉紅醬培根義大利麵」兒童餐1份。另外4月2日至4月5日期間，12歲以下孩童點用兒童餐，即免費贈送市價60 元的「角色徽章」1枚。

除了內用餐點外，即日起店內也新推出8款外帶餐盒，共有炸雞、烤雞、松阪豬、日式炸雞等不同主餐，其中炸雞與烤雞各有原味、泰式椒麻、韓式辣醬等3種口味可供選擇。配菜則有溏心蛋、2種青菜、烤南瓜、烤馬鈴薯塊搭配，於平日11:30～14:00期間供應，每盒120～150元。