免課金直升40級！辦遠傳指定5G方案加碼《天堂2M》獨家寶箱

遊戲玩家除了精進戰術、技術，更對網速有極高要求！5G新世代來臨，手機遊戲產業將是5G最強應用，遠傳自5G開台以來，即以極速、低延遲的高規格網速，深獲玩家肯定。繼2020年底推出遠傳friDay雲遊戲之後，29日更宣布與韓國遊戲大廠NCSOFT合作，推出《天堂2M》獨家聯名優惠，自4月1日至5月31日活動期間，天堂2M玩家申辦遠傳5G指定資費，不僅可享5G手機0元起、5G飆網吃到飽，再加碼限量「遠傳x天堂2M獨家寶箱」，以全台第一的5G網速搭配史詩級超人氣手遊鉅作《天堂2M》，提供玩家更優質的遊戲頭等體驗。

MIC調查指出，台灣遊戲玩家中近4成有付費習慣，且手機遊戲玩家每月平均花費近2,500元。遠傳深耕遊戲市場，不但在電信帳單代收領域目前已有將近百萬用戶使用於支付遊戲相關費用，交易金額近8成皆為遊戲代收，更在2020年底推出遠傳friDay雲遊戲，包含獨家3A級大作及數十款遊戲，讓消費者不需額外下載即可線上盡情暢玩。