免課金直升40級！辦遠傳指定5G方案加碼《天堂2M》獨家寶箱
遊戲玩家除了精進戰術、技術，更對網速有極高要求！5G新世代來臨，手機遊戲產業將是5G最強應用，遠傳自5G開台以來，即以極速、低延遲的高規格網速，深獲玩家肯定。繼2020年底推出遠傳friDay雲遊戲之後，29日更宣布與韓國遊戲大廠NCSOFT合作，推出《天堂2M》獨家聯名優惠，自4月1日至5月31日活動期間，天堂2M玩家申辦遠傳5G指定資費，不僅可享5G手機0元起、5G飆網吃到飽，再加碼限量「遠傳x天堂2M獨家寶箱」，以全台第一的5G網速搭配史詩級超人氣手遊鉅作《天堂2M》，提供玩家更優質的遊戲頭等體驗。
MIC調查指出，台灣遊戲玩家中近4成有付費習慣，且手機遊戲玩家每月平均花費近2,500元。遠傳深耕遊戲市場，不但在電信帳單代收領域目前已有將近百萬用戶使用於支付遊戲相關費用，交易金額近8成皆為遊戲代收，更在2020年底推出遠傳friDay雲遊戲，包含獨家3A級大作及數十款遊戲，讓消費者不需額外下載即可線上盡情暢玩。
遠傳看準遊戲經濟發展，挾國際行動網路調查權威機構Speedtest、Opensignal對台灣5G網速調查全台第一的優勢，特別與上市前即在台創下事前預約352萬人新高紀錄、上市後最高在線人數高達35萬人的韓國高人氣手遊《天堂2M》攜手推出限時限量獨家優惠。4月1日至5月31日活動期間申辦遠傳心5G月付1,399資費方案，前3,000名登錄成功的用戶，可獨享限量價值3,000元的「遠傳x天堂2M獨家寶箱」，寶箱內含百萬金幣、上級職業獲取券（11次）、上級壺精獲取券（11次）、恩寵聖物、戰鬥卷軸、沙哈氣息、武器強化卷軸和防具強化卷軸，裝備升級必備，等於不用花費大把時間練功，即可達成直升40級的超強功力。另外，用戶透過遠傳電信帳單代收消費《天堂2M》滿3,000元，登錄還有機會獲得10%帳單折抵金回饋，再加上1次上級職業獲取券（刻印）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言