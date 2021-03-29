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考驗記憶和眼力 來試試Ferragamo全新線上小遊戲吧！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
The Metropolitan Enigma大都會之謎遊戲-翻牌記憶。圖／Salvatore Ferragamo提供
The Metropolitan Enigma大都會之謎遊戲-翻牌記憶。圖／Salvatore Ferragamo提供

每個時尚品牌都有自己標誌性的設計元素，除了透過服裝、配件等單品強調這樣的品牌特色之外，用這些元素來打造益智小遊戲似乎也是不錯的選擇！Salvatore Ferragamo最近全新推出了一款線上遊戲 ─ The Metropolitan Enigma大都會之謎，就是把Salvatore Ferragamo標誌性的設計元素和春夏新品等圖騰融入遊戲裡，讓人邊玩邊更認識品牌。

The Metropolitan Enigma大都會之謎遊戲靈感來自著名導演盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）所執導的Salvatore Ferragamo春夏時尚電影，這部片當初選在米蘭拍攝，也有向時尚之都致敬的意思。遊戲共分為3個單獨遊戲，分別是翻牌記憶、邏輯思考以及眼力考驗，也劃分不同層級，當中可以看到Gancini標誌、春夏鞋款、包款等圖樣，讓玩家在尋找線索、逐步破關的同時順便也加深對品牌各種設計細節的印象。

品牌執行長Micaela le Divelec Lemmi也表示，這個遊戲設計就是為了搭建Salvatore Ferragamo與大眾之間的橋樑，使用共通語言來提高品牌與新一世代接觸的能力。想試試看自己能破到第幾關嗎？點擊https://enigma.ferragamo.com/zh開始玩遊戲吧！

The Metropolitan Enigma大都會之謎遊戲-邏輯思考。圖／Salvatore Ferragamo提供
The Metropolitan Enigma大都會之謎遊戲-邏輯思考。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出線上遊戲The Metropolitan Enigma大都會之謎。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出線上遊戲The Metropolitan Enigma大都會之謎。圖／Salvatore Ferragamo提供
The Metropolitan Enigma大都會之謎遊戲-眼力考驗。圖／Salvatore Ferragamo提供
The Metropolitan Enigma大都會之謎遊戲-眼力考驗。圖／Salvatore Ferragamo提供

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