聽新聞
test
0:00 / 0:00
考驗記憶和眼力 來試試Ferragamo全新線上小遊戲吧！
每個時尚品牌都有自己標誌性的設計元素，除了透過服裝、配件等單品強調這樣的品牌特色之外，用這些元素來打造益智小遊戲似乎也是不錯的選擇！Salvatore Ferragamo最近全新推出了一款線上遊戲 ─ The Metropolitan Enigma大都會之謎，就是把Salvatore Ferragamo標誌性的設計元素和春夏新品等圖騰融入遊戲裡，讓人邊玩邊更認識品牌。
The Metropolitan Enigma大都會之謎遊戲靈感來自著名導演盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）所執導的Salvatore Ferragamo春夏時尚電影，這部片當初選在米蘭拍攝，也有向時尚之都致敬的意思。遊戲共分為3個單獨遊戲，分別是翻牌記憶、邏輯思考以及眼力考驗，也劃分不同層級，當中可以看到Gancini標誌、春夏鞋款、包款等圖樣，讓玩家在尋找線索、逐步破關的同時順便也加深對品牌各種設計細節的印象。
品牌執行長Micaela le Divelec Lemmi也表示，這個遊戲設計就是為了搭建Salvatore Ferragamo與大眾之間的橋樑，使用共通語言來提高品牌與新一世代接觸的能力。想試試看自己能破到第幾關嗎？點擊https://enigma.ferragamo.com/zh開始玩遊戲吧！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言