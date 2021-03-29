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麥卡倫時代軼事酒款拍賣所得千萬 捐紐約古根漢美術館

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
麥卡倫「時代軼事系列」的「A NEW ERA OF ADVERTISING」酒款，拍賣所得約新台幣1245萬元。 圖／摘自Macallan官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫「時代軼事系列」的「A NEW ERA OF ADVERTISING」酒款，拍賣所得約新台幣1245萬元。 圖／摘自Macallan官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

麥卡倫（Macallan）與英國知名普普藝術家Peter Blake合作的「時代軼事（Anecdotes of Ages Collection）系列」，共發行13款於1967年蒸餾的麥卡倫單一麥芽威士忌；其中的「A NEW ERA OF ADVERTISING」酒款，日前於蘇富比（Sotheby's）拍出43萬7500美元、約合新台幣1245萬元天價，將全數捐給美國紐約的索羅門．古根漢美術館（Solomon R. Guggenheim Museum）

「時代軼事（Anecdotes of Ages Collection）系列」是麥卡倫與Peter Blake的第三度合作，而1967年正是Peter Blake透過普普藝術大放光芒的一年；那年他幫披頭四（Beatles）設計了《Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band》專輯封面。

這13個酒款的酒標內容，記錄了在麥卡倫發展歷史上有重大意義的所有人、事、物與自然環境。每一個酒款皆透過手工方式，以軟木塞封瓶，並以橡木盒包裝，並有以真皮為書套的「時代軼事系列」專屬手冊，以及出廠證書。

對收藏家來說，出自Peter Blake之手的「時代軼事系列」13個酒款酒標，都是藝術品；不但瓶中的1967年蒸餾的麥卡倫威士忌很珍貴，每一個酒款的酒標，都具有收藏價值。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫「時代軼事系列」酒款皆以橡木盒包裝。 圖／摘自Macallan官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫「時代軼事系列」酒款皆以橡木盒包裝。 圖／摘自Macallan官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫「時代軼事系列」共13個酒款，皆蒸餾於1967年。 圖／摘自Macallan官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫「時代軼事系列」共13個酒款，皆蒸餾於1967年。 圖／摘自Macallan官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇富比

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