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長賜輪擱淺每分鐘損失1.8億誰賠？ 陽明總座給答案

全家推媽祖繞境福袋卡購物金最高翻3倍 連假咖啡6折起

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全家3月31日起推出媽祖福袋卡，售價200元，最高可翻3倍獲得600元購物金。圖／全家便利商店提供
全家3月31日起推出媽祖福袋卡，售價200元，最高可翻3倍獲得600元購物金。圖／全家便利商店提供

即將到來的清明連續假期，全家便利商店搶先宣布集結線上與線下吃喝玩樂活動，提供多種優惠，滿足民眾出遊、團聚的飲食娛樂需求。

其中，線上主推4月1日至4月5日，連續5天隨買跨店取端出Let's Café經典美式（特大杯）28杯、經典拿鐵（特大杯）22杯只要1,000元的優惠，相當於6折起；針對不喝咖啡的消費者，4月2日至4月5日全家會員於門市則可享金萱青茶、金萱鮮橙青茶、青梅檸檬飲29元優惠價。4月6日開工上班第一天，全家也照顧你的收假憂鬱，推出單品拿鐵、美式買6送6優惠。

線下則從3月31日起則推出媽祖繞境福袋卡，每張售價200元，限量40萬組，內含4種隨機優惠，最高能翻3倍拿到600元購物金，抽中200元購物金之消費者另加贈1杯中杯冰美式，每袋價值皆超過200元。

同步迎接兒童節到來，全家國道服務區於4月2日至4月5日連假期間推出單筆消費滿288元，即可獲得12色繪畫鉛筆乙份，限量2,500份，長途開車小孩也不無聊。

連假期間全家國道服務區推出單筆消費滿288元，即可獲得12色繪畫鉛筆乙份，限量2,500份。圖／全家便利商店提供
連假期間全家國道服務區推出單筆消費滿288元，即可獲得12色繪畫鉛筆乙份，限量2,500份。圖／全家便利商店提供
全家線上推Let_s café優惠，線下享指定私品茶29元。圖／全家便利商店提供
全家線上推Let_s café優惠，線下享指定私品茶29元。圖／全家便利商店提供

福袋 便利商店 媽祖

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