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米其林餐盤推薦WILDWOOD 點乾式熟成牛排限期送中卷
位於新光三越台北信義新天地A9館4樓的米其林餐盤推薦WILDWOOD原木燒烤餐廳，推出春季新菜，主打台南龍眼木原木燒烤牛排與現流海鮮；即日起至4月20日為止，午餐或晚餐凡點原木燒烤乾式熟成牛排，即招待酥脆中卷（售價420元）乙份。
米其林星級主廚林明健（Chef Kin）在春季新菜單中，紅甘生魚片、酥脆中卷等冷熱前菜，均以酸度鮮明的醬汁襯出食材的鮮爽；特有的原木燒烤不僅運用在主菜，尼斯沙拉、無花果沙拉等前菜亦透過適度原木炙烤讓食材漫溢誘人燻香，讓舌尖也感受到春季的輕盈明媚。
本季甜點也注入台灣味增添食趣，綿密濃郁的起司舒芙蕾蛋糕搭配紅心芭樂紫蘇冰沙，瀰漫芭樂特有果香；另一款則解構古早味薑汁地瓜搭配豆乳奶酪，洋溢台義混血的溫柔甜蜜。
主廚林明健在WILDWOOD回歸人類最原始的烹調方式，以原木生火燒烤自家乾式熟成肉品、在地食材與鮮活海鮮，完美帶出食材自然鮮味，並賦予現代料理方式所無法複製的獨特迷人風味，讓火焰與木燒煙燻香氣帶予客人視覺、嗅覺與味覺的美好體驗，於2019年及2020年皆獲得米其林餐盤推薦。
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