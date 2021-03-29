3C族首選！白蘭氏葉黃素精華凍3步驟即刻體驗
現代人每天滑手機、工作生活都長時間面對螢幕，一整天下來難免會覺得心酸，國人生活型態也逐漸改變，不只遠距工作的機會增加，就連休閒娛樂時，使用電子產品的頻率也大幅提升。媽媽們也擔心小朋友閒暇時總是離不開手機和平板，怕小小年紀就出現健康隱憂。為了幫助民眾守護晶亮健康，白蘭氏與遍佈全台的「Take!派樣機」合作，在交通便利的商場百貨提供方便現代人攜帶的白蘭氏葉黃素精華凍，只要簡單3步驟即可輕鬆索取、即刻體驗！
目前全台誠品（微風北車、南港環球、樹林秀泰店除外）都設有「Take!派樣機」，只要點選螢幕上的白蘭氏葉黃素精華凍選項，用手機掃描螢幕上的任務QR Code，輸入專屬代碼，就會進入「白蘭氏健康補給讚」問券頁面，簡單填寫數個問題，送出後就能立即免費取得白蘭氏葉黃素精華凍體驗包。除此之外，24小時內還會再收到momo官網限定優惠折扣訊息，當下沒空下單也沒關係，回家後點選連結即可直接進入官網領取折價券使用，現領現折超划算。
白蘭氏最新推出的葉黃素精華凍，有別於傳統的液狀、錠狀或膠囊狀產品，將葉黃素與玉米黃素=5:1的配方比例，巧妙結合果凍ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的絕佳口感，以好入口的凍條設計，讓不喜歡吃錠狀或是飲品的小孩和青少年都能欣然接受；包裝更採便於攜帶的條狀包裝，既是保健品、更像是零食，特別適合3C族、學生族群隨身攜帶補充晶亮所需營養。
全台誠品「Take!派樣機」索取白蘭氏葉黃素精華凍體驗包地點 :
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