7-ELEVEN每月1日自帶杯優惠提升為5元 目標2050年全面無塑

「環保永續」是各行各業皆越來越注重的議題，現更積極化為實際行動。統一超商領先零售業，率先響應金管會提出「公司治理3.0-永續發展藍圖」，2021年為統一超商「永續元年」，董事會轄下原CSR委員會更名為「永續委員會」，並於旗下設置減塑、減碳、惜食與永續採購4個專案小組，未來將透過全台逾6,000家的7-ELEVEN落實產銷永續計畫。同時，響應聯合國永續發展目標SDG 12「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」之消費模式，積極回應環境議題，領先零售業提出「一次性塑膠使用量逐年減少10%」目標，預估2050年達到100%無使用。

統一超商致力於推動永續經營、以世界級標準自我精進，自2019年起已連續2年入選道瓊永續世界指數及新興市場指數成分股，2020年更首獲「產業領導者」殊榮。統一超商表示，為強化統一超商永續發展生態系，以人、店、商品、物流、系統、制度、文化等7大元素為永續成長策略，持續落實環保減塑、節能減碳、永續採購、提升食物使用率等各項具體作法。