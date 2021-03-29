7-ELEVEN每月1日自帶杯優惠提升為5元 目標2050年全面無塑
「環保永續」是各行各業皆越來越注重的議題，現更積極化為實際行動。統一超商領先零售業，率先響應金管會提出「公司治理3.0-永續發展藍圖」，2021年為統一超商「永續元年」，董事會轄下原CSR委員會更名為「永續委員會」，並於旗下設置減塑、減碳、惜食與永續採購4個專案小組，未來將透過全台逾6,000家的7-ELEVEN落實產銷永續計畫。同時，響應聯合國永續發展目標SDG 12「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」之消費模式，積極回應環境議題，領先零售業提出「一次性塑膠使用量逐年減少10%」目標，預估2050年達到100%無使用。
統一超商致力於推動永續經營、以世界級標準自我精進，自2019年起已連續2年入選道瓊永續世界指數及新興市場指數成分股，2020年更首獲「產業領導者」殊榮。統一超商表示，為強化統一超商永續發展生態系，以人、店、商品、物流、系統、制度、文化等7大元素為永續成長策略，持續落實環保減塑、節能減碳、永續採購、提升食物使用率等各項具體作法。
7-ELEVEN以產銷永續為初衷，從自有品牌、門市服務做起，啟動不主動提供吸管、推動「i珍食」提升食物使用量、開發「天素地蔬」促進健康低碳飲食等各項永續行動，現更擴大於每月1日咖啡自帶杯優惠由3元提升為5元。7-ELEVEN更跨界架構循環消費平台，2020年起陸續與政府、社會企業合作，於特定門市推出寶特瓶自動回收機、循環杯租借，目前2家試辦門市寶特瓶每月回收量超過4萬瓶，且每月平均以5,000瓶的速度穩健增加。4月1日更擴大至網購包裝，與社會企業PackAge+配客嘉攜手合作，首波於雙北18家門市推動循環包裝回收站服務。為鼓勵顧客優先選擇有提供循環包裝的電商平台購物，4月1日至6月30日止，只要前往合作門市透過App歸還PackAge+配客嘉循環包裝，還可獲得一份限量「CITY CAFE中杯美式兌換券」。
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