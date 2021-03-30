網友票選最難買到的神級零食，你吃過了嗎？

吃零食不等於放縱，如今它在新生活模式中有了新定義！在疫情打亂生活節奏的這一長段時間裡，人們的生活習慣、包括飲食都有了極大的轉變。

這一年來大環境景氣受到衝擊，擔心遭到失業率波及，即使面對增加的工作量及工時延長，上班族無不卯足全力、力求安穩，比從前更珍視時間的寶貴；而社交距離、避免群聚又讓無所事事的居家時間變得冗長而無趣，鬆散到不知如何打發。

零食原先定義是在餐與餐之間，小小份量不僅可充饑又能解饞、解無聊，獨立小包裝、便利食用、方便購買是關鍵；根據一份亞太地區零食市場調查中顯示，從2019年零食市場擁有約4.1兆台幣的規模可看出，零食定義已悄悄越界，當顧慮餐餐魚肉恐影響身材，又難抵口腹寂寞來襲之時，標榜不油膩、口味升級的零食，以微飽足感取代正餐的消費行為，有明顯成長的趨勢。

跑了3家7-eleven都撲空，鄉民愛戴的力量真不容小觑！ 圖／蝦味先提供

在街角小7就能隨時擁有的小確幸，種類繁多，但PTT版這陣子引起熱議的「麻辣口味」蝦味先，卻讓眾人踏破鐵鞋無處覓！蝦味先向來是許多人的童年回憶，因為經典，所以一直能在人氣零食Top 10中屹立不搖，除了懷舊原味，香辣、泡菜新口味在上架時，粉絲們自然地跟隨買單，四平八穩沒掀起什麼特別話題，為何獨獨「麻辣口味」引起鄉民們這麼大的騷動？

麻辣口味多層次的感官衝擊，優勝其他鹹香零食的單薄，任何時地都超適合存在。 圖／蝦味先提供

烘烤非油炸，是蝦味先熱賣幾十年的獨門烘烤技術，入口酥脆又不會口乾舌燥的口感，是鐵粉在版上異口同聲的推讚；而兼顧熱量負擔少，也挺受女性鄉民大力支持；重點來了，麻辣口味入口微辣、漸香麻的多變層次，以及獨特的留韻香氣，不論是否無辣不歡，在味蕾空虛想找點慰藉之時，麻辣口味蝦味先的感官衝擊，優勝於一般鹹香零食的單薄，是討論度最高的特色。

網友都洗版成這樣了，難怪到處都缺貨！出發吧~我不在7-eleven，就是在往全聯、頂好的路上，就不信搶不到一包，這網路上傳說的神級零食！

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