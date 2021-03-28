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天吉屋「穴子丼」回歸！MOMO壽喜燒「松露牛奶鍋」登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
天吉屋的穴子丼再度回歸，每份420元。圖／三澧提供
天吉屋的穴子丼再度回歸，每份420元。圖／三澧提供

旗下擁有眾多異國料理品牌的三澧餐飲，自4月1日起，集結貝里尼Bellini Pasta Pasta、MO-MO-PARADIS，首度推出跨品牌聯名活動，打造出「和牛壽喜燒起司麵」、「辛味噌煙燻鴨胸比薩」、「松露牛奶鍋」等日義風格混搭料理。另外各品牌也紛紛推出春季新菜，包括有干貝鮮蝦蘆筍翡翠燉飯、穴子丼等不同新選擇。

貝里尼（Bellini Pasta Pasta）與MO-MO-PARADISE，各自供應有東京風洋食、壽喜燒。此次兩品牌聯名的新品中，「和牛壽喜燒起司麵」乃是將經典的壽喜燒醬汁加入義大利麵中，同時搭配澳洲和牛三叉部位，並以荷蘭煙燻起司點綴，甜鹹之餘還有煙燻奶香，每份380元。「辛味噌煙燻鴨胸比薩」則是選用由日本本州白味噌與日式辣椒醬調製的辛味噌湯底，搭配上手工窯烤比薩，加上鴨胸作為配料，有著油脂感與辛辣尾韻，每份420元。

除了貝里尼之外，MO-MO-PARADISE也於晚餐、假日全天時段，推出期間限定的「松露牛奶鍋」，靈感源於Bellini Caffe的松露餐點。濃郁的奶香帶著松露香氣，適合搭配雞肉與馬鈴薯、地瓜、芋頭等根莖類蔬菜，待吸收菁華後，可再加入烏龍麵一起品嚐，享受綿滑順口的滋味。吃到飽方案，單一松露牛奶鍋口味鍋底，每人579元；2種口味鍋底，每人629元。

另外以日式丼飯為主的「天吉屋」，曾於2019年推出過穴子丼，銷售達7,000碗。今年穴子丼再度回歸，以手臂長的炸穴子為主角，搭配多種炸物、時蔬與特製天丼醬上桌，每份420元。而「吉」天婦羅則是順應時節，以白蘆筍入菜，推出「富春沁」套餐，每套1,280元。至於「MOLINO」則推出炭烤蘆筍溫沙拉、干貝鮮蝦蘆筍翡翠燉飯等春季料理，各為280、380元。

「吉」天婦羅以白蘆筍入菜，推出「富春沁」套餐，每套1,280元。圖／三澧提供
「吉」天婦羅以白蘆筍入菜，推出「富春沁」套餐，每套1,280元。圖／三澧提供
MO-MO-PARADISE推出期間限定的「松露牛奶鍋」。圖／三澧提供
MO-MO-PARADISE推出期間限定的「松露牛奶鍋」。圖／三澧提供
貝里尼加入日式元素，推出和牛壽喜燒起司麵、辛味噌煙燻鴨胸比薩等料理。圖／三澧提供
貝里尼加入日式元素，推出和牛壽喜燒起司麵、辛味噌煙燻鴨胸比薩等料理。圖／三澧提供

品牌 義大利 套餐

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