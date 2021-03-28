遠紅外線＋負離子！沙宣吹風機新品超威 摺疊款國旅必備

天氣漸漸變熱，頭髮的保護力也得加強，由內而外的打造健康髮質。沙宣繼去年「水膜力」系列之後，今年春夏強勢推出加入「頭皮養護」概念的遠紅外線負離子吹風機，加入遠紅外線科技，在吹整髮絲同時促進頭皮血液循環，提供秀髮健康的生長環境，讓每次吹頭髮都像是在髮廊護髮般的高級享受。

遠紅外線負離子吹風機可發出4～20微米遠紅外線波段，實驗證實有效促進血液循環，每天吹頭髮都在強化頭皮健康度。同時具有負離子科技，為秀髮添加保濕度，達到雙重保養功效。另外還搭載3合1智慧i-Drive專利設計開關，有3檔溫度、3段風力可隨心選擇，同時還可以一鍵切換53度恆溫頭皮模式，穩定吹出53°C溫風，風力柔和不傷頭皮。而360度全方位吸風設計及高效能AC專業馬達，更能帶來強大風力，省時又省力。