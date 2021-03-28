台北101母親節開起花坊 超美康乃馨成本價供應

台北101購物中心母親節檔期4月1日起至5月9日展開，並聯合全館37個餐飲品牌共推出101款下午茶餐點，還有美食街陸續引進「開丼」、「頂呱呱」、「1+1 鍋物」、「Mister Donut」以及「阿瑪迪斯甜點專賣」5家餐飲品牌進駐，新開幕各店家推出期間限定101元超值套餐組合。

去年母親節登場大獲好評、被搶購一空的台北101康乃馨花坊，今年也將於4月29日起於四樓都會廣場登場，為了支持台灣花農，台北101特別向彰化田尾農會購買大量新鮮美麗的康乃馨，包材、人力、營銷由台北101吸收，以成本價銷售，讓民眾自由選購康乃馨花束或花盆。4月1日起至4月28日於台北 101線上鑑賞平台Stage 101，預訂花束或花盆，享399元與599元的早鳥優惠價。

台北101母親節全檔期期間，101聯名卡與台新銀首綁101PAY，購買美妝、流行服飾，單筆滿3,000送價值300元的購物金點數1200點；購買美食伴手禮，單筆滿1,000送價值100元的購物金點數400點。

購買國際精品，刷台北101聯名卡每滿8,000送800，刷全合作銀行信用卡每滿24,000送2,400。購買珠寶腕表，聯名卡每滿3萬送1,500，合作銀行信用卡每滿6萬送3,000。

逛街購物同時，搭配愜意的美食行程才完美。台北101首度聯手37個餐飲品牌，包括下午茶名店TWGTea、Jean-Paul Hevin與義瑪卡多等，其他包還有鼎泰豐、THE上海、小三元、頂鮮、BAR 88等，推出只在台北101獨賣、 共101套的下午茶餐點。