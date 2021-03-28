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實用又好搭的小尺寸 Prada小號拋光皮革手提袋新上市
前幾天我們才看到Prada把近來最熱賣的人氣包Cleo尺寸變大、增加替換背帶的全新設計，不過喜歡小包的人，其實也有嶄新的選擇。Prada新上市的小號拋光皮革手提袋系列，以類似購物袋的方正外型呈現，除了有手提把之外同樣也另附上一條肩背帶，精巧的尺寸介於迷你包和一般大小的包款之間，無論是實用度或搭配度都很高。
這次新推出的小號拋光皮革手提袋系列，長寬高分別是5公分、15公分和17.5公分，以拋光皮革縫製而成，正面飾以搪瓷金屬三角形標誌，整體設計簡約俐落。如果不想拎皮革提把，可以搭配可拆除和調整長度的皮革肩背帶，單肩背或斜跨背。敞開的袋口使用方便，內附小夾層可以放卡片或口罩。目前全系列提供黑、銀、湖水綠和白色、粉紅色可選擇。
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