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蠟筆造型包超可愛！LeSportsac推Crayola聯名系列新品

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
LeSportsac最近就攜手知名蠟筆品牌Crayola推出全新聯名系列。圖／LeSportsac提供
LeSportsac最近就攜手知名蠟筆品牌Crayola推出全新聯名系列。圖／LeSportsac提供

想到蠟筆畫就會想到小時候無憂無慮的生活，用蠟筆在純白的紙上塗鴉，盡情發揮對未知世界的想像力，這種單純美好讓人好懷念！長大了也許不再有這種作畫的閒情逸致，但可以把蠟筆的趣味筆觸穿戴在身上也是不錯的選擇。美國輕量配件包包品牌LeSportsac最近就攜手知名蠟筆品牌Crayola推出全新聯名系列，塗鴉風格的設計童趣感十足，亮眼的色調也很適合搭配春夏時節的造型。

Crayola是繪畫產品的全球領導者品牌，於1903年首次推出蠟筆而聞名，現已發展出一系列創新的藝術工具，是大人小孩都熟悉的品牌。這次Crayola x LeSportsac聯名系列帶來3大主題印花，分別是以粉紅色為主色調的千鳥格紋設計「Crayon色彩盤」、以著色本為靈感打造的「Crayon彩繪花譜」，以及生動重現塗鴉筆觸的「Crayon幻彩塗鴉」，每種印花都可以讓人一眼就聯想到蠟筆畫的特色，展現俏皮活潑的姿態。

而每次聯名系列都會提供的特殊造型包也沒缺席，這次其中一款Crayola斜背包和筆袋就是用蠟筆造型呈現，帶出門超搶眼。還有其他多款化妝包、托特包等百搭實用的收納款式，豐富的品項就跟畫畫時面對著超多顏色的蠟筆一樣，讓人選擇困難！

幻彩塗鴉簡易半圓腰包，2,500元。圖／LeSportsac提供
幻彩塗鴉簡易半圓腰包，2,500元。圖／LeSportsac提供
LeSportsac最近就攜手知名蠟筆品牌Crayola推出全新聯名系列。圖／LeSportsac提供
LeSportsac最近就攜手知名蠟筆品牌Crayola推出全新聯名系列。圖／LeSportsac提供
LeSportsac最近就攜手知名蠟筆品牌Crayola推出全新聯名系列。圖／LeSportsac提供
LeSportsac最近就攜手知名蠟筆品牌Crayola推出全新聯名系列。圖／LeSportsac提供
歡樂粉鉛筆斜背包，3,250元。圖／LeSportsac提供
歡樂粉鉛筆斜背包，3,250元。圖／LeSportsac提供
LeSportsac最近就攜手知名蠟筆品牌Crayola推出全新聯名系列。圖／LeSportsac提供
LeSportsac最近就攜手知名蠟筆品牌Crayola推出全新聯名系列。圖／LeSportsac提供
彩繪花譜三層拉鍊包，3,100元。圖／LeSportsac提供
彩繪花譜三層拉鍊包，3,100元。圖／LeSportsac提供
色彩盤拉鍊斜背包，2,950元。圖／LeSportsac提供
色彩盤拉鍊斜背包，2,950元。圖／LeSportsac提供
LeSportsac最近就攜手知名蠟筆品牌Crayola推出全新聯名系列。圖／LeSportsac提供
LeSportsac最近就攜手知名蠟筆品牌Crayola推出全新聯名系列。圖／LeSportsac提供
色彩盤方形化妝包，1,100元。圖／LeSportsac提供
色彩盤方形化妝包，1,100元。圖／LeSportsac提供
幻彩塗鴉中型奢華旅行袋(附卡夾)，7,700元。圖／LeSportsac提供
幻彩塗鴉中型奢華旅行袋(附卡夾)，7,700元。圖／LeSportsac提供
彩繪花譜半圓手提包，4,500元。圖／LeSportsac提供
彩繪花譜半圓手提包，4,500元。圖／LeSportsac提供
魅力藍鉛筆盒，1,750元。圖／LeSportsac提供
魅力藍鉛筆盒，1,750元。圖／LeSportsac提供
色彩盤兩用後背包，6,800元。圖／LeSportsac提供
色彩盤兩用後背包，6,800元。圖／LeSportsac提供
愛與你加大型化妝包，1,950元。圖／LeSportsac提供
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