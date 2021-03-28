蠟筆造型包超可愛！LeSportsac推Crayola聯名系列新品

想到蠟筆畫就會想到小時候無憂無慮的生活，用蠟筆在純白的紙上塗鴉，盡情發揮對未知世界的想像力，這種單純美好讓人好懷念！長大了也許不再有這種作畫的閒情逸致，但可以把蠟筆的趣味筆觸穿戴在身上也是不錯的選擇。美國輕量配件包包品牌LeSportsac最近就攜手知名蠟筆品牌Crayola推出全新聯名系列，塗鴉風格的設計童趣感十足，亮眼的色調也很適合搭配春夏時節的造型。

Crayola是繪畫產品的全球領導者品牌，於1903年首次推出蠟筆而聞名，現已發展出一系列創新的藝術工具，是大人小孩都熟悉的品牌。這次Crayola x LeSportsac聯名系列帶來3大主題印花，分別是以粉紅色為主色調的千鳥格紋設計「Crayon色彩盤」、以著色本為靈感打造的「Crayon彩繪花譜」，以及生動重現塗鴉筆觸的「Crayon幻彩塗鴉」，每種印花都可以讓人一眼就聯想到蠟筆畫的特色，展現俏皮活潑的姿態。