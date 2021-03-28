百貨母親節首波4/1開戰 化妝品拚2000元低門檻高回饋

母親節首波優惠戰，多數百貨商場都選在4月1日起開戰。京站「女王購物節」今年端出全館滿4,000送200，化妝品、內衣、香氛滿2,000送200。統一時代百貨台北店與高雄夢時代再度聯手，北高同步推出「美人節」，主打化妝品、香氛、內睡衣滿2,000送300。環球購物中心中和店首波「愛美好生活節」會員用GMpay單筆滿2,000送200。這些百貨都是打出「2,000元」低門檻，等於只要買一、兩樣，就讓消費者輕鬆達標賺回饋。

京站女王購物節最高滿2,000送600

京站女王購物節4月1日起至5月9日展開，推出全檔期全館滿4,000送200（可累贈）；化妝品、內衣、香氛滿2,000送200（可累贈），當中刷JCB卡Apple Pay滿2,000再送400，等於滿2,000可送到600，回饋率高達30％，相較去年同檔期最高回饋20%，今年回饋力道更優於去年。另外，4月9日起至4月11日推出「Q點成金」，全館單筆滿2,500扣點數25點可抵250元。

京站也是讓百貨樓管親自線上直播導購的先行者，女王節開跑首四日（4/1～4/4）推出臉書直播導購，線下商品可在線上即時下單，且主打比DM價再下0.5～1折優惠，比實體價更便宜，第一波將推出50個品項享線上直播價。

中和環球購物中心最高滿3,000送700

Global Mall環球購物中心母親節首波「愛美好生活節」4月1日至21日展開，新北中和4月1日起會員使用GMpay消費當日單筆滿2,000送200限量電子商品禮券，刷Global Mall聯名卡當日累計消費滿3,000元送200元限量電子商品禮券，化妝品、內睡衣消費再送300元，等於在新北中和內睡衣、化妝品指定店，使用GMpay並綁定Global Mall聯名卡單筆消費滿3,000元，最高可回饋700元電子商品禮券，回饋率達23%。

另外，全台七店4月1日起會員刷Global Mall聯名卡當日累計消費滿3,000元送200電子商品禮券，另針對百貨服飾配件專門店，使用GMpay消費當日單筆滿2,000送200電子商品禮券。

台北統一時代、高雄夢時代 化妝品滿2,000送300

統一時代百貨台北店再度聯手高雄夢時代購物中心，4月1日至4月14日北高同步推出「美人節」檔期，主打「低門檻、高回饋」，首五日化妝品、香氛、內睡衣滿2,000送300，回饋率15%，創統一時代百貨台北店美人節回饋歷年新高，另外，全館其他指定櫃位於首五日推出滿3000送300，持統一時代聯名卡消費滿5,000再送200。