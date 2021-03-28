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影／車友桃機聚會 30輛特斯拉Model X大跳「鷗翼」舞

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
由台灣電動車發展促進協會號召的電動車友200多人，28日駕駛超過70輛特斯拉電動車齊聚桃園機場第2航廈P4停車場，一起參加采盟免稅店桃機樂友會參訪活動。其中30輛特斯拉Model X在音樂的陪襯下，集體大跳「鷗翼」舞，場面壯觀。記者陳嘉寧／攝影
由台灣電動車發展促進協會號召的電動車友200多人，28日駕駛超過70輛特斯拉電動車齊聚桃園機場第2航廈P4停車場，一起參加采盟免稅店桃機樂友會參訪活動。其中30輛特斯拉Model X在音樂的陪襯下，集體大跳「鷗翼」舞，場面壯觀。記者陳嘉寧／攝影

由台灣電動車發展促進協會號召的電動車友及眷屬200多人，28日駕駛超過70輛特斯拉電動車齊聚桃園機場第2航廈P4停車場，一起參加采盟免稅店桃機樂友會參訪活動。其中30輛特斯拉Model X在音樂的陪襯下，集體大跳「鷗翼」舞，場面壯觀。

桃園機場去年起受到新冠肺炎疫情影響，旅客數量大幅減少，免稅店等廠商規劃「桃機樂友會」活動，讓民眾能夠進入桃園機場管制區內參訪，了解機場各項作業，同時促進產業發展。

28日舉辦的桃機樂友會成員相當特殊，全部由駕駛特斯拉電動車的車友組成，超過70輛電動車上午10時進入桃園機場P4停車場集合，主辦單位特別安排其中30輛特斯拉Model X，在音樂的陪襯下集體大跳「鷗翼」舞，展現這型車獨特的上下開門造型，炒熱活動氣氛。

200多位出席活動的大朋友、小朋友稍後由采盟免稅店工作人員引導，分批進入桃園機場管制區內，走訪停機坪參觀各項地勤裝備運作，中午在桃機的餐廳用餐，用實際行動支持桃園機場各廠商。

台灣電動車發展促進協會理事長徐志明表示，桃園機場受疫情影響，每天旅客人數從10餘萬人減少至數千人，廠商的業績受到嚴重影響。特斯拉車主得知采盟免稅店舉辦的參訪活動，協會就大力號召，希望透過辦活動來促進桃園機場廠商的營運，給予免稅店等店家協助，藉此達到拋磚引玉的效果。

桃園機場 特斯拉

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