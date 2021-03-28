薯條1元、牛排＋雞排第2份半價！樂雅樂優惠限時8天

隨著4天連假時光以及兒童節即將到來，連鎖日式家庭餐廳「樂雅樂」，特別自3月29日起，限時8天推出「牛雞雙拼第2份半價」，以及「兒童加1元吃薯條」等優惠，讓大小朋友都能輕鬆用餐。

源自日本的樂雅樂家庭餐廳，透過日式手法提供一系列西餐料理，從早餐到晚餐均有供應，包括有牛排、漢堡排，還有日式御膳、咖哩、輕食沙拉等不同選擇，包括台北、台中、台南均有據點。其中「美國安格斯紐約客牛排」，選用美國伊利諾州極光牧場所飼養的黑安格斯牛，有著細緻又扎實的口感，乃是店內的招牌菜色之一。