聽新聞
test
0:00 / 0:00
薯條1元、牛排＋雞排第2份半價！樂雅樂優惠限時8天
隨著4天連假時光以及兒童節即將到來，連鎖日式家庭餐廳「樂雅樂」，特別自3月29日起，限時8天推出「牛雞雙拼第2份半價」，以及「兒童加1元吃薯條」等優惠，讓大小朋友都能輕鬆用餐。
源自日本的樂雅樂家庭餐廳，透過日式手法提供一系列西餐料理，從早餐到晚餐均有供應，包括有牛排、漢堡排，還有日式御膳、咖哩、輕食沙拉等不同選擇，包括台北、台中、台南均有據點。其中「美國安格斯紐約客牛排」，選用美國伊利諾州極光牧場所飼養的黑安格斯牛，有著細緻又扎實的口感，乃是店內的招牌菜色之一。
此次樂雅樂推出「美國安格斯紐約客牛排&香料雞腿排」。特製的香料雞腿排，使用了數十種香料醃漬而成，有著外酥內嫩的口感，搭配牛排帶來多重口感，每套500元，3月29日至4月5日期間，提前預訂則可享「第2份半價」的優惠。另外活動期間內，帶12歲以下小朋友用餐，加價1元，就可贈送原價160元的「French fries Jumbo薯條澎派盤」1份，一同慶祝兒童節。（均限內用，每桌限2組）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言