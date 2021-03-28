快訊

緬甸軍方歡慶「國定殺戮日」114慘死的周六大屠殺

邰肇玫如廁掉血凍才知是子宮內膜癌三期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

薯條1元、牛排＋雞排第2份半價！樂雅樂優惠限時8天

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
美國安格斯紐約客牛排&香料雞腿排，限時享「第2份半價」。圖／樂雅樂提供
美國安格斯紐約客牛排&香料雞腿排，限時享「第2份半價」。圖／樂雅樂提供

隨著4天連假時光以及兒童節即將到來，連鎖日式家庭餐廳「樂雅樂」，特別自3月29日起，限時8天推出「牛雞雙拼第2份半價」，以及「兒童加1元吃薯條」等優惠，讓大小朋友都能輕鬆用餐。

源自日本的樂雅樂家庭餐廳，透過日式手法提供一系列西餐料理，從早餐到晚餐均有供應，包括有牛排、漢堡排，還有日式御膳、咖哩、輕食沙拉等不同選擇，包括台北、台中、台南均有據點。其中「美國安格斯紐約客牛排」，選用美國伊利諾州極光牧場所飼養的黑安格斯牛，有著細緻又扎實的口感，乃是店內的招牌菜色之一。

此次樂雅樂推出「美國安格斯紐約客牛排&香料雞腿排」。特製的香料雞腿排，使用了數十種香料醃漬而成，有著外酥內嫩的口感，搭配牛排帶來多重口感，每套500元，3月29日至4月5日期間，提前預訂則可享「第2份半價」的優惠。另外活動期間內，帶12歲以下小朋友用餐，加價1元，就可贈送原價160元的「French fries Jumbo薯條澎派盤」1份，一同慶祝兒童節。（均限內用，每桌限2組）

活動期間內，帶12歲以下小朋友用餐，加價1元，就可贈送原價160元的「French fries Jumbo薯條澎派盤」1份。圖／樂雅樂提供
活動期間內，帶12歲以下小朋友用餐，加價1元，就可贈送原價160元的「French fries Jumbo薯條澎派盤」1份。圖／樂雅樂提供

薯條

延伸閱讀

疫情翻轉改賣和牛！他從35元鐵板麵賣到頂級A5和牛

料理「薯」王！民間高手曝密技：煎炒蒸煮讓隔夜薯條起死回生

連假3天優惠！TGI FRIDAYS「買一送一」開吃豬肋排、牛排

她實驗麥當勞漢堡、薯條放17年 結果讓眾人驚嘆「不壞之身」

相關新聞

高美館首度自製國際大展 湯尼‧奧斯勒【黑盒-幻魅於形】重度吸睛

本次在高美館登場的【黑盒-幻魅於形】爲高美館首度與單一藝術家工作室直接策劃的自製特展，也是Tony Oursler首次在亞洲最完整的經典作品回顧展。

台南耘非凡美術館 【山靈水秀 】陳聰創作個展

本次的展覽主題【山靈水秀 】為藝術家陳聰創作個展。山、靈、水、秀分別呼應陳聰的創作主題，涵蓋了人文、古蹟、自然與自我在藝術道路上的精神追求。

拾光載體以溫潤之色 描摹家人「共處」的模樣

樂譜的展開，漂浮的書與陽光，是相聚時光的白色魔法。整體空間運用了較溫潤的色調以及自然的材質做為空間中的溫度感受，天花板弧線型的設定，讓空間感受更為柔軟，有如音符的樂音，敲打出溫馨動人的旋律，在此空間儲存了家人共處的模樣。

織就恬美天然風光 悄然映現藕色幽境

淡雅的色系基調，流淌恬靜之意；堅實的木石家具，奠定沉穩氣息。本次 拾葉設計 葉佳隴 設計總監 與 Eliz Furniture艾立思國際家飾 聯手合作，產生硬體與軟裝間完美的搭配呼應，使寬敞而空曠的場域面目一新，成為一座溫潤人心的優雅家宅。

一個講述「世界」故事的國家博物館！後疫情時代 美術館的重定義

位於阿拉伯聯合大公國的沙漠和海洋的邊界，有著一個由將近兩座艾菲爾鐵塔重量的鋼材打造，直徑180公尺的巨大銀白色穹頂，籠罩著彷彿城市縮影的大大小小白色建築量體，如同浩瀚沙漠中漂浮的閃閃發亮綠洲。

影／車友桃機聚會 30輛特斯拉Model X大跳「鷗翼」舞

由台灣電動車發展促進協會號召的電動車友及眷屬200多人，28日駕駛超過70輛特斯拉電動車齊聚桃園機場第2航廈P4停車場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。