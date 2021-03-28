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美麗購物節檔期 新竹大遠百推超殺回饋還可換鳳梨

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹大遠百除規畫誠意滿滿的抵用券回饋，也號召民眾一起吃鳳梨挺農民，以實際行動支持台灣優質水果。圖／新竹大遠百提供
新竹大遠百除規畫誠意滿滿的抵用券回饋，也號召民眾一起吃鳳梨挺農民，以實際行動支持台灣優質水果。圖／新竹大遠百提供

新竹大遠百即日起至4月14日推出美麗購物節檔期，除有限量商品超殺折扣，也規畫誠意滿滿的抵用券回饋，並號召民眾一起吃鳳梨挺農民，以實際行動支持台灣優質水果。

新竹大遠百指出，美麗購物節期間化妝品（含沐浴精油）內睡衣單筆滿3000元送300元抵用券；單筆滿1萬元再加送200元抵用券，百貨服飾單筆滿3000送200元抵用券，單筆滿6000元再加送200元抵用券；國際精名品與保健器材單筆滿5000送500元抵用券；大家電單筆滿1萬送1000抵用券。

另外，百貨規畫了銀行卡友刷卡回饋，15大銀行於化妝品（含沐浴精油）單筆分期刷滿1萬元送400元十足抵用券，12大銀行於全館當日刷滿5000送100、1萬5000送300，9大銀行數位於3C/MUJI單筆分期刷滿1萬元送500元十足抵用券。

新竹大遠百為支持台灣優質水果及農民，今天止持HAPPY G0卡+當日於全館單筆消費滿520元以上發票即可至6樓客服中心過卡兌換鳳梨1顆， （每人每日限兌換一顆，每日限量200顆，送完為止，請自備購物袋）。

新竹大遠百號召民眾一起吃鳳梨挺農民，以實際行動支持台灣優質水果。圖／新竹大遠百提供
新竹大遠百號召民眾一起吃鳳梨挺農民，以實際行動支持台灣優質水果。圖／新竹大遠百提供

新竹

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