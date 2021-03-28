泰式奶茶變蓬鬆鬆餅！還有「趴睡熊熊」奶茶、泰奶布丁

來自日本福岡，曾經多次推出特殊口味鬆餅的「Café del SOL」，此次以泰式奶茶為靈感，新推出「手標泰式奶茶舒芙蕾」，讓蓬鬆鬆餅與香甜泰式奶茶達到巧妙的結合。同時還有模樣可愛的「泰式熊熊奶茶」、「泰式鮮蝦咖哩貝殼麵」等異國風餐點同步登場。

源自福岡的Café del SOL，被評選為福岡第一名的鬆餅店。店內的鬆餅，最大的特色就是擁有蓬鬆軟綿、富有空氣感的口感。除了經典的口味外，Café del SOL也不定時推出期間限定產品，包括福源花生醬舒芙蕾、櫻桃草莓舒芙蕾都曾出現於菜單之中。

本次推出的「泰奶帕芙洛娃套餐」，一次可以吃到兩種泰式風格甜品。「泰式奶茶舒芙蕾」，使用代表性的手標泰式茶葉熬煮製作成泰奶醬，頂端則有宛若皇冠的黑糖珍珠帕芙洛娃，夾層間則夾入焦糖杏仁脆片，藉由鬆餅、蛋白霜、脆片、珍珠的堆疊，帶來富有多層次口感與豐富滋味的香甜享受，另外盤中還有焦糖炙燒水果、泰式雪花糕點綴。套餐中並搭配「焦糖泰式奶茶嫩布丁」同步上桌，口感滑順並具有濃郁奶茶香，全套460元。